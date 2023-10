Verona-Napoli probabili formazioni: Garcia cambia tutto, torna Doig

Le probabili formazioni di Verona-Napoli, incontro valido per la 9a giornata della stagione 2023-2024 di Serie A: Garcia rivoluziona tutto

Terminata la sosta per le nazionali, torna la Serie A e lo fa con l’anticipo tra Verona e Napoli. Gli azzurri si ripresentano in campo dopo giorni turbolenti per Rudi Garcia, già in bilico dopo 8 partite di campionato per un inizio ben al di sotto delle aspettative.

La sconfitta contro la Fiorentina al Maradona per 3-1 ha infatti gettato nell’ombra i partenopei, che non possono più permettersi passi falsi per non perdere ulteriore terreno sul Milan capolista e sulle altre inseguitrici pronte a strappare lo Scudetto proprio dalla maglia del Napoli.

Dall’altra parte ci sarà un Verona che non vince addirittura da fine agosto, alla seconda giornata contro la Roma. Da quel momento ben 4 sconfitte contro Sassuolo, Milan, Atalanta e l’ultima, contro il Frosinone, e due pareggi con Bologna e Torino. Il dato che preoccupa è quello legato all’unico gol segnato nelle ultime 5 partite.

Verona-Napoli: le probabili formazioni della partita

Pochi i dubi nel Verona che si presenterà con il 3-4-2-1 per la sfida ai campioni d’Italia. Ritorna Dawidowicz in difesa, a centrocampo si vedrà Folorunsho, arrivato in prestito proprio dal Napoli. Sulle fasce torna Doig, con Lazovic e Ngonge che dovrebbero agire alle spalle di Djuric, tallonato da Bonazzoli.

Nel Napoli, Rudi Garcia è pronto ad una rivoluzione. In difesa si rivedrà Rrahmani accanto a Natan, con Ostigard in panchina e Juan Jesus infortunato. Sulla sinistra potrebbe finalmente tornare titolare Mario Rui a discapito di Oliveram mentre in mezzo al campo sarà il turno di Cajuste per sostituire l’infortunato Anguissa. In avanti toccherà a Simeone e non a Raspadori, prendere il posto di Osimhen.

De seguito le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicx, Magnani, Coppola; Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig; Ngonge, Lazovic; Djuric. All: Baroni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All: Garcia.

Verona-Napoli, dove vederla in tv

Il match tra Verona e Napoli valido per la 9a giornata di campionato ed in programma dalle 15, sarà trasmesso su DAZN. Per guardare la sfida basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Verona e Napoli

Prima della prossima sosta, il Verona sarà impegnato in campionato contro la Juventus, per poi vedersela contro il Bologna in Coppa Italia e ritornare a giocare in Serie A contro il Monza ed il Genoa, in due sfide che possono valere moltissimo per la salvezza.

Il Napoli, dall’altra parte, se la dovrà prima vedere con l’Union Berlino in Champions League, poi con il Milan e la Salernitana in campionato, per poi riaffrontare i tedeschi al Maradona e l’Empoli, sempre tra le mura amiche.