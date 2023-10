Sentenza UFFICIALE: è stato condannato a due anni

La sentenza è ufficiale, è arrivata la condanna di due anni. Tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti sul caso

Condanna di due anni ufficiale. È questa la sentenza emessa nelle ultime ore dal Tribunale.

Mirko Vucinic, ex attaccante di Juve, Roma e Lecce, è stato condannato a due anni, con il beneficio della sospensione della pena, per dichiarazione infedele: il giudice ha disposto anche il risarcimento danni, non patrimoniali, in favore dell’Agenzia delle Entrate, parte civile, e la confisca dei beni del calciatore per circa 5,6 milioni.

L’ex attaccante è stato condannato a due anni di reclusione (pena sospesa) per evasione fiscale. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce, Valeria Fedele.

Vucinic condannato per evasione fiscale: farà ricorso

Per Vucinic prevista anche la confisca dei beni per il valore equivalente all’evasione, poco meno di 6 milioni. Il pm Massimiliano Carducci aveva chiesto la condanna a 4 anni di reclusione.

Al termine del dibattimento, in cui sono stati ascoltati diversi testimoni sia dell’accusa che della difesa, è invece arrivata la condanna in primo grado a due anni di reclusione per l’ex calciatore, con termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza. “Faremo ricorso in appello”, ha già annunciato l’avvocato Antonio Savoia.