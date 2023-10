Scommesse, Baldini ‘difende’ Corona: “Senza di lui magari insabbiavano tutto”

Baldini ha voluto difendere Corona sull’inchiesta scommesse che ha travolto il mondo calcistico; non è mancata la promessa scudetto

Terminata la pausa per le nazionali, la Serie A è pronta a tornare con una giornata ricca di spunti. La sosta è stata decisamente movimentata con la vicenda scommesse che ha scosso tutto ii mondo calcistico. Sono giornate intese in cui Fabrizio Corona si è preso la scena per l’inchiesta partita sul suo sito e per l’aver rivelato alcuni nomi di giocatori direttamente coinvolti.

Una vicenda che, per ovvi motivi, è destinata a durare per diverso tempo; nella giornata di oggi sia Barella che El Shaarawy si sono voluti sfogare sui social in riferimento al loro presunto coinvolgimento in una vicenda piuttosto delicata e che ha già portato alla squalifica di Fagioli. Situazione decisamente complessa con diversi personaggi ad aver voluto dire la loro; tra questi anche Marco Baldini. Il conduttore radiofonico è intervenuto a gol di Tacco, il programma in onda su TvPlay.

“Se Corona non partiva non veniva fuori questo casino” l’affermazione di Baldini che poi ha voluto prendere le difese di Fabrizio Corona: “Se fiuta l’affare va dritto, senza di lui magari insabbiavano tutto“. Il conduttore radiofonico, dunque, sottolinea l’importanza di un personaggio che, in questo periodo, sta dividendo l’opinione pubblica.

Marco Baldini e la Fiorentina: “Se vince lo scudetto…”

Il conduttore radiofonico ha toccato diversi argomenti tra cui quello della sua squadra del cuore, la Fiorentina. I viola hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi ma la stagione è ancora lunga. Per Marco Baldini “L’obiettivo della Fiorentina è il quinto posto“. Al momento, però, i ragazzi di Italiano hanno gli stessi punti della Juventus, diciassette e hanno solo quattro lunghezze in meno dal primo posto.

La Fiorentina, nella serata di lunedì, affronterà l’Empoli in un match che rappresenta una grande occasione per Gonzalez e compagni di migliorare ulteriormente la propria situazione in classifica. Con un successo, infatti, i viola salirebbero a venti punti e potrebbero ritrovarsi ancora più vicini al primo posto considerando anche le sfide dell’Inter (in casa del Torino) e il big match tra Milan e Juventus.

Vincere per continuare a sognare con Baldini pronto a fare di tutto qualora la sua squadra dovesse chiudere la stagione al primo posto. “Se la Fiorentina vince lo scudetto faccio Roma Firenze nudo e dipinto di viola“. Una promessa che rischia di non essere mantenuta ma nel calcio nulla è impossibile e i ragazzi di Italiano stanno dimostrando di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario.