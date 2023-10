Pioli sorride a metà: solo in due tornano in gruppo

Il Milan recupera due giocatori per la partita contro la Juventus. Resta fuori ancora il centrocampista: le ultime da Milanello

Stefano Pioli li aspettava in gruppo e puntualmente oggi sono tornati a lavorare con il resto della squadra.

Stiamo parlando di Pierre Kalulu e Rade Krunic, che recuperano per la partita contro la Juventus, in programma domenica sera a San Siro. Due ottime notizie, dopo quelle negative dei giorni scorsi relative agli infortuni di Marco Sportiello e Samuel Chukwueze.

Niente da fare, invece, per Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, che sente ancora dolore, non era con il resto dei compagni, continuando il suo lavoro personalizzato sul campo. A due giorni dalla sfida contro i bianconeri appare davvero complicato ipotizzare una sua convocazione. La speranza di Pioli è di riuscire a riabbracciare l’ex Chelsea per la gara di Champions League, contro il Psg.

Milan, le scelte di Pioli per la Juventus

A centrocampo, contro la Juventus, ci saranno certamente Tiijani Reijnders e Yunus Musah.

Per l’altra maglia è ballottaggio tra Yacine Adli e Rade Krunic, con il francese appare in vantaggio. Il bosniaco potrebbe disputare una ventina di minuti per poi essere titolare contro i francesi mercoledì prossimo. Pochi dubbi sul resto della formazione, con Mirante, che difenderà i pali del Diavolo, con Calabria, Tomori, Thiaw e Florenzi in difesa. In avanti Leao e Pulisic sono sicuri del posto. Alla fine per il ruolo di centravanti dovrebbe spuntarla Olivier Giroud, anche se Pioli in questi giorni ha pensato seriamente anche a Jovic e Okafor