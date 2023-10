Nuovo bomber dalla Germania: il Milan ha fatto la sua scelta

Il Milan va a caccia di un nuovo attaccante per il futuro e il nome buono potrebbe arrivare dalla Germania

I gol di Giroud non bastano al Milan. I rossoneri sanno che il francese, anche se ancora integro e in perfetta forma, non potrà portarsi il peso dell’attacco sulle spalle anche nella prossima stagione.

Con Okafor che non ha ancora dimostrato il suo talento e che non è una prima punta di ruolo, Jovic che non riesce ad ingranare, ecco la necessità di andare ad intervenire nel reparto offensivo e di farlo in modo da garantire il futuro dell’attacco milanista. Di nomi nelle ultime settimane ne sono stati fatti tanti con Jonathan David in prima fila tra i desideri rossoneri.

Ma oltre al canadese c’è un altro attaccante che il Milan sta valutando con molta attenzione: Benjamin Sesko. Venti anni, attaccante che il Lipsia ha comprato per 25 milioni dal Salisburgo, lo sloveno sta dimostrando tutto il suo valore anche con il club tedesco e con la maglia della propria Nazionale.

Calciomercato Milan, tutto su Sesko: le cifre

Stando a quanto riferisce ‘fichajes.net’, il Milan sarebbe pronto a far partire l’assalto per il giovane bomber sloveno. Impresa non semplice portarlo in Serie A, vista la valutazione che ne fa il Lipsia e la concorrenza dei soliti ricchi club della Premier League.

Il suo nome è comunque sull’agente di Moncada e Furlani, anche perché il suo profilo rientra in pieno nella nuova filosofia della società rossonera. Resterà da vedere, se sarà possibile battere la concorrenza che diventerà ancora più folta se Sesko manterrà le premesse di questo inizio stagione.

Finora lo sloveno ha realizzato cinque gol nelle dieci partite fin qui disputate con la maglia del Lipsia, a cui vanno aggiunte le tre reti in altrettante partite disputate con la Slovenia.