Mourinho può sorridere: un top della Roma torna contro il Monza

Arrivano buone notizie per José Mourinho. Un top, infatti, è finalmente tornato a disposizione dopo un lungo stop per infortunio

La fortunata sta tornando a girare a favore della Roma. Nonostante l’inizio burrascoso, caratterizzato da infortuni e risultati negativi, i giallorossi stanno tornando in piedi. Per la sfida contro il Monza, infatti, torna a disposizione di Mourinho un top assente per infortunio da tanto tempo.

L’inizio di stagione della Roma è stato complicato sotto tanti punti di vista. I risultati faticavano ad arrivare, mentre l’infermeria si riempieva sempre di più. Abraham, Pellegrini, Dybala e molti altri sono stati costretti ai box più e più volte quest’anno, creando delle difficoltà all’allenatore José Mourinho. Nelle ultime gare, però, i giallorossi stanno ritrovando la quadra giusta, trascinati da uno straripante Romelu Lukaku.

Il tecnico portoghese, però, può tornare nelle ultime ore è tornato a sorridere anche sotto l’aspetto degli infortuni. Chris Smalling, infatti, oggi è rientrato in gruppo e ha svolto l’intero allenamento con la squadra. L’inglese potrà dunque rientrare tra i convocati per la sfida contro il Monza in programma la prossima domenica all’Olimpico. Difficilmente, però, Mourinho deciderà di chimerare l’ex Manchester United dal primo minuto.

Smalling era rimasto ai box dallo scorso primo settembre a causa di un infortunio rimediato contro il Milan. Il suo rientro nella squadra garantisce più solidità difensiva della Roma, anche il previsione delle prossime gare con Slavia Praga e, soprattutto, Inter. Il difensore inglese avrà il tempo necessario per ritrovare la condizione e rientrare nelle rotazioni di Mourinho prima del big match contro i nerazzurri del 29 ottobre.

Simone Giri