Marcello Lippi esce allo scoperto: “Per lo scudetto è l’anno della Juventus”

L’ex allenatore della Juventus, Marcello Lippi, ha voluto dire la sua sullo scudetto; per lui i bianconeri sono i favoriti per la vittoria

La sosta per le nazionali è terminata e la Serie A è pronta a tornare; fari puntati su Milan Juventus, match che può dare indicazioni importanti per quanto riguarda lo scudetto. I rossoneri, nonostante le assenze importanti in porta, vogliono vincere per mantenere il primato in classifica; per quanto riguarda i bianconeri, invece, i ragazzi di Allegri hanno come obiettivo la terza vittoria nelle ultime quattro partite di campionato.

Uscire da San Siro con i tre punti significherebbe prendere una grande fiducia per il proseguo della stagione; il successo sarebbe importante anche dal punto di vista della classifica con la Juventus che si porterebbe a meno uno dai ragazzi di Pioli aumentando notevolmente la propria candidatura per lo scudetto. Lottare fino alla fine del campionato per il primo posto è l’obiettivo dei bianconeri considerando quanto successo lo scorso anno.

La rosa della Juventus, nonostante le assenza importanti di Pogba e Fagioli, ha la possibilità per restare nelle parti alte della classifica fino alla fine del campionato. I bianconeri devono, per forza di cose, andare a sfruttare al meglio il fatto di non giocare le coppe; poter preparare le partite settimanalmente, senza scendere in campo ogni tre giorni, rappresenta un dati che non può non essere sfruttato. Sulla stagione dei bianconeri si è espresso anche Marcello Lippi.

Lippi sullo scudetto: “Credo sia l’anno della Juventus”

L’ex allenatore della Juventus, Marcello Lippi, sulla panchina dei bianconeri ha vinto diversi trofei. Tecnico capace di lasciare un segno indelebile alla guida di uno dei club più forti a livello europeo. Lippi, alle frequenze di Kiss Kiss Napoli, ha voluto fare un suo pronostico per quanto concerne lo scudetto; stando all’ex tecnico “Credo sia l’anno della Juventus“.

Una dichiarazione importante in un campionato dove sono diverse le squadre che possono lottare per il titolo; Inter e Milan sembrano essere favorite ma occhio anche al Napoli, campioni d’Italia che vogliono difendere il titolo vinto nella passata stagione. Marcello Lippi, però, mette i bianconeri davanti a tutti. Attestato di fiducia importante nei confronti di una squadra pronta a sfruttare, come detto, la non partecipazione alle coppe.

Vincere il titolo non sarà per nulla semplice ma la Juventus ha dei giocatori che possono fare la differenza come Vlahovic e Chiesa, una delle coppie offensive più forti del campionato. Lippi ha espresso la sua opinione; ora non ci resta che aspettare la fine della stagione per capire se i bianconeri potranno tornare sul gradino più alto della Serie A.