Continua il periodo no dell’ex Inter Onana, ten Hag prova a spronarlo: “Anche Schmeichel partì male allo United”

L’ex portiere dell’Inter André Onana non riesce ad ingranare al Manchester United. L’allenatore Eric ten Hag ha provato a spronarlo in conferenza stampa

Dopo una stagione da leader tra i pali dell’Inter, André Onana sta faticando a trovare la giusta marcia a Manchester. Le prime prestazioni con la maglia dello United hanno lasciato parecchio a desiderare, creando qualche ripensamento della dirigenza. L’allenatore ten Hag, però, ha difeso e spronato il camerunese.

Nonostante una sola stagione spesa a Milano André Onana era già entrato nel cuore dei tifosi nerazzurri. Il passaggio in estate al Manchester United aveva lasciato un po’ di amaro in bocca, ma la situazione economica dell’Inter non avrebbe permesso altrimenti. L’addio era perciò necessario, ma il camerunese è sempre rimasto legato al Biscione e viceversa.

L’inizio dell’esperienza in Inghilterra, però, non è stata delle migliori. Onana all’Old Trafford non è ancora riuscito a mostrare le sue qualità, ma anzi spesso è stato colpevole di errori decisivi. Nelle prime 11 partite l’ex Inter ha già subito 19 gol, mantenendo la rete inviolata solamente 3 volte. L’anno scorso l’inserimento tra i pali nerazzurri era arrivato gradualmente, grazie al lavoro di Handanovic, mentre sta volta l’ex Ajax non ha avuto il tempo di adattarsi al nuovo ambiente.

Le prestazioni piuttosto al di sotto le aspettative stanno lentamente innervosendo tifosi e società, soprattutto per la cifra spesa. Nonostante questo però, l’allenatore dei Red Devils Eric ten Hag continua a difendere il proprio portiere: “Anche De Gea e Schmeichel fecero fatica nei primi periodi. Tutti sappiamo che riuscirà a far meglio, lo ha dimostrato al Barcellona, all’Ajax e all’Inter. Ora lui deve essere capace di fare un passo in avanti”.

Non solo Onana: gli altri ex che si sono pentiti

Sono parecchi i giocatori che negli ultimi anni hanno deciso di lasciare l’Inter per vari motivi. Molto spesso però nelle altre squadre non hanno trovato quello che avevano in nerazzurro e hanno finito con il pentirsi dell’addio.

André Onana è solamente l’ultimo di un lunga lista di calciatori che hanno faticato dopo aver lasciato l’Inter. L’esempio più eclatante è sicuramente Romelu Lukaku che nel 2021 con grande convinzione ha voluto trasferirsi nuovamente al Chelsea, prima di ritornare in nerazzurro l’anno successivo, dopo aver floppato con i Blues. Ora, però, il belga ha ritrovato la forma mentale e fisica con Mourinho alla Roma.

Il più recente esempio di addio rimpianto è Milan Skriniar. Partito da Milano a parametro zero, è approdato al PSG la scorsa estate, con la speranza di trovare maggior fortuna. Le prime partite a Parigi, però, sono state decisamente sotto le aspettative, portando allo slovacco ventate di critiche, sia dai tifosi ma anche da giornali francesi importanti come L’Equipe.

Simone Giri