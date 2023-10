“Brutta sensazione”: Reijnders non dimentica il derby e lancia un messaggio alla Juve

Reijnders racconta il suo arrivo al Milan e lancia la sfida a Juventus e Inter: il messaggio dell’olandese è chiaro

Obiettivo seconda stella: non si nasconde Tijjani Reijnders e lancia la sfida a Juventus e Inter nella corsa allo scudetto.

È il tricolore l’obiettivo del Milan e il centrocampista olandese è pronto a dare il suo contributo alla causa. In un’intervista a ‘Tuttosport’, il 25enne racconta cosa lo ha spinto a dire sì ai rossoneri: “Prima ero titubante, poi ho ricevuto la chiamata di Moncada e Pioli: fu così impressionato che ho pensato devo andare diretto al Milan”. Eccolo quindi in rossonero nonostante la corte del Barcellona, una scelta di cui non si è pentito: “Mi piace molto l’ambiente, anche se a volte è difficile per la lingua. Sto imparando l’italiano, mi sento a casa. Giocare nel Milan è come realizzare un sogno d’infanzia”.

Un sogno che nel derby perso 5-1 si è trasformato in un incubo: “Provo ancora una brutta sensazione – afferma Reijnders in riferimento al pesante ko contro l’Inter – proveremo a prenderci la rivincita al ritorno”.

Milan-Juventus, Reijnders: “Toglierei Vlahovic ai bianconeri”

Il centrocampista olandese si proietta al big match di domenica sera contro la Juventus e svela chi vorrebbe togliere alla squadra di Allegri.

“Potendo, le toglierei Vlahovic, ma anche Kean. A centrocampo sono bravi, hanno qualità ma anche noi. Abbiamo molta fiducia”. La fiducia che porta il 25enne a guardare a maggio con il sogno di poter vincere il 20esimo scudetto della storia del Milan: “Significherebbe la seconda stella, so quanto è importante per società e tifosi”. Non da meno la Champions con la sfida con il Psg in arrivo e la voglia di andare avanti: “Vogliamo arrivare il più lontano possibile”.