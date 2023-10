Zilliacus: “Voglio ancora l’Inter. Terrei Inzaghi e su Zhang…”

L’imprenditore finlandese non molla e prosegue con le manifestazioni d’interesse riguardo all’acquisto dell’Inter

Arrivato nel 2016 dopo la gestione difficile di Thohir, Steven Zhang non sembrerebbe intenzionato a cedere la proprietà dell’Inter, nonostante i continui assalti da parte di Thomas Zilliacus.

L’imprenditore 67enne, che a più riprese ha parlato del suo amore verso i nerazzurri, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni ai microfoni di ‘Interlive.it’ : “L’Inter è una grande società di calcio. La situazione finanziaria del club, però, non è delle migliori e necessita di un’attenta e buona gestione.” Un messaggio all’attuale presidente Steven Zhang, con il quale il finlandese sembra essere in continuo contatto: “Condividiamo una visione simile su come dovrebbe essere costruito e gestito un grande club come l’Inter”. Zilliacus quindi non molla e rilancia in modo sempre più convinto: vuole stabilirsi a Milano.

Zilliacus, idee chiare e amore per l’Inter

Nella lunga intervista l’imprenditore classe 1956, il cui patrimonio ammonta a oltre 3 miliardi, ha parlato del suo amore verso i colori nerazzurri e dei futuri progetti societari.

L’interesse del finlandese, oltre che a livello imprenditoriale, è mosso anche da una forte passione verso la squadra finalista dell’ultima Champions League: “Da adolescente trascorsi un’estate a Capri ed ebbi il piacere di incontrare e giocare con un fuoriclasse dell’Inter che era lì in vacanza. Da quel momento, l’Inter è stata la mia squadra preferita in Italia”. Oltre al lato emotivo però l’imprenditore ha la idee molto chiare anche su un futuro societario con lui al comando: “Dovessi avere la fortuna di diventarne il proprietario, il mio compito sarebbe quello di garantire che la società venga passata al successivo proprietario in condizioni migliori rispetto al mio arrivo. Simone Inzaghi mi piace molto, sta facendo grandi cose.” Vedremo se, oltre al corteggiamento, Zilliacus intavolerà una vera e propria trattativa.