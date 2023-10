Theo Hernandez può essere l’erede designato della stella: il Milan trema

Il Milan vuole tenersi stretto Theo Hernandez nelle prossime finestre di calciomercato, ma occhio alla possibile corte del Bayern Monaco: le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli, domenica sera a San Siro, sfiderà la Juventus di Massimiliano Allegri in occasione della nona giornata del campionato italiano di Serie A. I rossoneri, attualmente in vetta alla classifica, cercano contro la Vecchia Signora tre punti che potrebbero valere come una vera e propria candidatura al tricolore.

Pioli, per l’occasione, dovrà però fare a meno di Theo Hernandez, terzino sinistro squalificato per somma di ammonizioni che in questa stagione finora non sta rendendo come nelle annate precedenti. L’esterno francese è comunque uno dei migliori nel suo ruolo a livello europeo ed è di sicuro uno degli asset principali dell’organico a disposizione di Stefano Pioli. Classe 1997, Theo Hernandez ha già una bacheca ricca di trofei e un talento che può attirare le attenzioni di diversi top club del panorama europeo, uno su tutti il Bayern Monaco di Thomas Tuchel che, nei prossimi mesi, potrebbe perdere Alphonso Davies, canadese di fascia sinistra della squadra bavarese.

Theo erede perfetto per Davies: la situazione

Il contratto di Davies con la maglia del Bayern Monaco è in scadenza nel 2025. I bavaresi, da sempre molto oculati alla gestione dei singoli calciatori, se non dovessero riuscire a rinnovare i termini con il giocatore canadese potrebbero prendere la decisione di lasciar andare Davies, monetizzare il massimo possibile e gettarsi a capofitto su un nuovo obiettivo.

Il nome caldo risponderebbe proprio a quello di Theo Hernandez. L’esterno sinistro francese è al Milan ormai dal 2019 ed ha un valore in sede di calciomercato non inferiore ai 60 milioni di euro. Il Bayern per lui non avrebbe segreti vista l’esperienza del fratello in Baviera nelle ultime annate, ma soprattutto sarebbe l’unica vera alternativa credibile in caso di partenza di un giocatore di livello mondiale come Davies. Al momento, Theo Hernandez ha un contratto con il Diavolo fino al 2026 e in questa stagione ha finora messo a segno una rete.