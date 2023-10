Taibi su Milan Juve “C’è un’assenza pesante” e poi il consiglio a Meret

Taibi si è soffermato sul big match tra Milan e Juventus in programma domenica sera; l’ex portiere ha poi dato un consiglio a Meret

La Serie A, dopo la sosta per le nazionali, è pronta a tornare con sfide decisamente interessanti per l’economia del campionato. E’ chiaro che i fari saranno puntati sul big match di San Siro tra Milan e Juventus, una partita fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre. I rossoneri si presentano a questo appuntamento con diverse assenze ma anche la voglia di dimostrare la propria forza; per quanto riguarda i bianconeri, invece, vincere darebbe consapevolezza all’interno di una stagione dove i ragazzi di Allegri vogliono essere grandi protagonisti.

Siamo solamente all’inizio quindi Milan-Juventus non possiamo considerarla come una sfida decisiva; i novanta minuti di San Siro, però, possono dare indicazioni importanti per il proseguo della stagione. Abbiamo detto delle assenze dei rossoneri con Pioli che non potrà contare su diversi titolari; anche Allegri, però, non se la passa meglio. Su questo discorso ha detto la sua Massimo Taibi. L’ex portiere, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato “Danilo è importante ma può essere sostituito, il portiere è più difficile” per poi continuare “E’ complicato non avere Maignan“.

Danilo è sicuramente un giocatore fondamentale per il sistema di gioco bianconero ma l’importante di Maignan è indiscutibile e l’abbiamo vista anche nell’ultima partita di campionato prima della sosta per le nazionali quando, sul punteggio di zero a zero, salva il risultato con una grandissima parata. Considerando anche l’assenza di Sportiello è molto probabile l’impiego di Mirante con Nava secondo portiere. Sul giovane estremo difensore Taibi è stato molto chiaro “Non rischierei un ragazzo come Nava“. Per un ragazzo così giovane, esordire in un match così complicato, potrebbe non essere la miglior cosa mentre Mirante ha l’esperienza per poter affrontare una partita di questa importanza.

Taibi su Meret “Fossi un procuratore penserei a spostarlo”

L’ex estremo difensore ha parlato anche della situazione relativa a Meret, il portiere del Napoli che è finito nel mirino delle critiche dopo la partita contro il Real Madrid in occasione del terzo gol del club spagnolo ma anche dopo il match con la Fiorentina, l’ultimo di campionato prima della sosta per le nazionali. Taibi ha sottolineato “Viene criticato subito, forse non è nella giusta empatia con l’ambiente“.

Una situazione effettivamente complicata per il portiere del Napoli che ha dimostrato di avere i crismi per difendere i pali della squadra campione d’Italia. Per Taibi una soluzione ci sarebbe “Fossi un procuratore penserei a spostarlo, l’ambiente troppo critico può essere un problema“.