Rovella come sta giocando quest’anno? Numeri e statistiche alla Lazio

Nicolò Rovella è un calciatore che amplia le soluzioni a centrocampo per mister Sarri. Quanto può valere al Fantacalcio?

Tra i giocatori più giovani della Lazio stagione 2023/2024 c’è sicuramente Nicolò Rovella, un atleta classe 2001 originario di Segrate. Da poco con la maglia biancoceleste, Rovella riveste il ruolo di difensore centrale ed è nel club capitolino in prestito biennale dalla Juventus (con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni).

Il suo esordio è stato alcune settimane dopo la partenza del campionato, in una gara di campionato proprio contro il club di provenienza, la Juve. Da lì per Rovella le presenze in gara sono state continue, prima da subentrato e poi da titolare.

Quali sono le cifre chiave del suo percorso in maglia biancoceleste nella stagione 2023/2024? Quali le valutazioni al Fantacalcio? E che Fantavoto gli è stato assegnato nell’ultima gara? Nella scheda che segue tutte le risposte.

Come ha giocato Rovella nell’ultima gara contro l’Atalanta?

L’inizio di campionato per la Lazio non è stato positivo e non rispecchia di certo le aspettative del club. Quattro sconfitte in otto gare e un tredicesimo posto in classifica di A che non lascia tranquilli società, calciatori e tifosi. Nell’ultima giornata, però, è arrivata una vittoria, non senza qualche patema: il 3-2 ai danni dell’Atalanta, infatti, ha consegnato i tre punti alla squadra anche grazie alle prestazioni di alcuni suoi elementi.

Rovella è un centrocampista moderno, abile tecnicamente e tatticamente ed in grado di rivestire i ruoli di mediano, mezzala e regista. Se serve sa fare anche il trequartista. Nella gara contro l’Atalanta, però, sono emerse in particolare le sue doti di sacrificio e contributo al gioco: Rovella ha recuperato molti palloni e si è anche visto in fase di costruzione.

Ecco perché la sua valutazione al Fantacalcio è stata positiva e pari a 6,5.

Rovella, i voti al Fantacalcio

Cinque gare finora giocate da Rovella in questo inizio di campionato e i voti al Fantacalcio sono stati in maggioranza sufficienti o più che sufficienti. Le due sole insufficienze – un 5 e un 5,5 – sono arrivate alla quinta giornata contro il Monza e alla settima giornata contro il Milan.

Nel complesso Nicolò Rovella ha fatto vedere a larghi tratti le sue abilità di centrocampista moderno e completo, ma deve ancora entrare in tutti gli automatismi del gioco di Sarri. Certamente il non ottimo stato di forma complessivo della Lazio di questo inizio stagione non lo aiuta, ma ha le carte per emergere.

Rovella nella probabile formazione contro il Sassuolo

Prossimamente tornano le gare di campionato con la nona giornata del massimo campionato nazionale: la squadra allenata da Sarri proverà a ripetere la vittoria con l’Atalanta, sfidando in trasferta il Sassuolo. Il club capitolino ha bisogno di punti per risalire dalla tredicesima posizione in classifica di A.

Ecco quale potrebbe essere la formazione del mister, che dovrà sciogliere dei dubbi su alcune posizioni in campo:

Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada/Guendouzi, Rovella/Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile/Castellanos, Pedro/Zaccagni.

Come si può notare, Rovella è dato in ballottaggio con Cataldi, che a lui è subentrato nell’ultima partita contro l’Atalanta.

Rovella nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici del percorso iniziale di Rovella con la maglia della Lazio sono i seguenti:

Partite a voto: cinque;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,90.

Rovella è un giocatore affidabile al Fantacalcio?

Il giovane giocatore riveste il ruolo di mediano di palleggio, con doti di impostazione e visione di gioco. Sa smarcarsi in appoggio ai compagni di squadra ed è in grado di fare lunghi lanci per verticalizzare e superare la marcatura avversaria.

Lo scorso anno al Monza tutto sommato ha fatto bene, ottenendo un 6,16 al Fantacalcio. Alla Lazio Rovella si giocherà il posto con il concorrente Cataldi, ma potrebbe anche superare le venti presenze: molto dipenderà dalle sue prestazioni nelle rotazioni effettuate da Sarri.

Il calciatore potrebbe essere affidabile specie per chi, in leghe molto numerose, vuole contare su un un atleta da almeno 15/20 presenze e con una media costante. Più interessante al Mantra che al Classic, si può considerarne l’acquisto per 10-12 crediti su 1000.