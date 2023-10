Romagnoli, curiosità e numeri del difensore di Sarri

Romagnoli è un difensore di quantità e qualità in forza alla Lazio. Resta una buona scelta al Fantacalcio?

Alessio Romagnoli, originario di Anzio e classe 1995, è alla sua seconda stagione alla Lazio. Nella scorsa annata è stato una presenza fissa tra i titolari, tranne poche partite, e nel corso della stagione 2023/2024 nulla è cambiato: mister Sarri continua a puntare su di lui e sulle sue abilità difensive per tenere lontani gli attaccanti dalla porta laziale.

Difensore centrale, ma all’occorrenza anche terzino, Romagnoli ha movenze eleganti con il pallone e sa leggere bene le situazioni di gioco a livello tattico. Nel corso di questo campionato ha giocato finora tutte le partite in un club che, in verità, sta faticando a trovare la brillantezza dei giorni migliori. Al momento infatti la Lazio è al tredicesimo posto in classifica di Serie A, con ben quattro sconfitte nelle prime otto giornate.

La scheda a seguire farà il punto sulle sue prestazioni ed indicherà se Romagnoli – nonostante l’avvio non positivo della sua squadra – è comunque un elemento affidabile al Fantacalcio. Ecco alcune cifre interessanti su di lui.

Come ha giocato Romagnoli nell’ultima gara contro l’Atalanta?

Un 3-2 per la Lazio contro l’Atalanta, nell’ottava giornata prima della pausa per gli impegni della nazionale maggiore. E per il difensore centrale del club capitolino di certo non la miglior partita della carriera.

Nella gara contro la Dea, Alessio Romagnoli non ha infatti brillato ed, anzi, ha commesso un errore di comunicazione con i compagni al momento del gol di Ederson, che ha riaperto una partita che sembrava tranquilla. Nel complesso, il calciatore non è apparso brillantissimo e solido in fase di marcatura. Oltre che nel primo tempo, anche nel secondo Romagnoli ha commesso qualche sbavatura di troppo.

La sua valutazione al Fantacalcio è stata perciò pari a 5,5.

Romagnoli, i voti al Fantacalcio

Presenza costante nel 4-3-3 di Sarri, Alessio Romagnoli fa coppia con Patric o Casale in difesa e in queste prime otto giornate di Serie A, ha ottenuto sempre prestazioni comprese tra il 6,5 e il 5,5. Tranne la gara con il Milan alla settima di campionato, nessuna prestazione completamente fallimentare, con espulsioni o gravi ingenuità ma neanche gare brillantissime o di livello eccellente.

In particolare con i rossoneri è arrivato un 4,5 come Fantavoto del suo inizio stagione, ed è vero che in quel match Romagnoli ha avuto, insieme ai compagni di reparto, responsabilità evidenti per le due realizzazioni del Milan, che hanno consegnato al club la vittoria per due reti a zero.

Romagnoli nella probabile partita contro il Sassuolo

Al ritorno alle gare di campionato per la nona giornata del massimo campionato nazionale la Lazio di Sarri sarà in cerca di punti andando a giocare nello stadio del Sassuolo. Una gara non semplice in cui i biancocelesti cercheranno di risalire la china, dopo prestazioni non sempre convincenti e che non hanno portato un grosso bottino finora.

L’obiettivo è uscire al più presto dalle ‘sabbie mobili’ della parte bassa della classifica e, per farlo, l’allenatore dovrà sciogliere qualche dubbio sull’undici da mandare in campo.

Al momento questa è la possibile formazione, comprensiva di alcuni ballottaggi:

Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada/Guendouzi, Rovella/Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile/Castellanos, Pedro/Zaccagni.

Su Alessio Romagnoli non vi sono particolari dubbi: la sua presenza appare assai probabile se non certa, salvo problemi fisici dell’ultimo minuto. Farà coppia con Casale, nell’obiettivo di tenere lontane le minacce avversarie dalla porte difesa da Provedel.

Romagnoli nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici del percorso iniziale di Romagnoli con la maglia della Lazio sono i seguenti:

Partite a voto: otto;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,81.

Romagnoli è un giocatore affidabile al Fantacalcio?

Sulla carta Alessio Romagnoli ha tutti i numeri per fare bene nel suo ruolo, e la giovane età è dalla sua parte. Duttile ed abile a giocare sia in una difesa a tre che a quattro come nella Lazio, Romagnoli è un centrale puro, ordinato, preciso e senza troppi fronzoli. Tecnicamente se la cava piuttosto bene, sa contrastare e leggere le varie situazioni di gioco con lucidità.

Il difensore inoltre è capace nei colpi di testa, ha personalità ed è in grado di verticalizzare con sagacia tattica, talvolta servendo anche passaggi chiave. Viste le sue doti, finora Romagnoli sta rendendo al di sotto delle sue potenzialità, ma in realtà un po’ come tutta la difesa laziale che è apparsa non sempre lucida in questo inizio di stagione.

Al Fantacalcio resta un valido profilo da modificatore, ideale per uno terzo slot pieno al Classic e da secondo centrale al Mantra. Potrebbe valere sui 30/35 crediti, anche perché difficilmente Romagnoli prende insufficienze.