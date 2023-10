Milan-Juve senza big: “Un’assenza è cruciale”

Domenica sera a San Siro si giocherà lo scontro diretto per il vertice della classifica tra Milan e Juventus

Si è finalmente chiusa una folle sosta per le nazionali destinata a rimanere impressa nelle nostre menti per parecchio tempo. Da sabato si torna a pensare solamente al campo per uno scoppiettante turno di campionato in cui a rubare la scena sarà il posticipo di domenica sera a San Siro tra Milan e Juventus.

Una gara che vedrà parecchie assenze tra i rossoneri. Oltre agli squalificati Maignan e Theo Hernandez, Stefano Pioli dovrà fare a meno anche del secondo portiere Marco Sportiello per infortunio. Al suo posto è pronto il terzo Antonio Mirante, del quale ha parlato il suo ex compagno ai tempi della Juve Alessandro Birindelli ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TV Play.

Così l’ex difensore bianconero: “Penso che Antonio, in questi mesi, sia sempre rimasto nelle dinamiche della prima squadra, pur essendo soltanto il terzo portiere. Con la sua esperienza può dare un contributo a questo Milan. E’ un ragazzo di grande valore e spessore, sono convinto che sarà una risorsa. E’ un esempio di tranquillità e serenità che infonde anche ai difensori. Con la sua pacatezza e calma penso possa essere utile per qualsiasi compagno di squadra. Io credo che se Mirante scenderà in campo è perché è stato valutato come il più idoneo per la partita”.

Sulle altre assenze del Milan, invece, Birindelli ha evidenziato soprattutto quella del portiere francese: “Sicuramente le squalifiche Maignan e Theo Hernandez sono entrambe importanti, anche se quella del portiere francese lo è ancora di più, specialmente se in quel ruolo hai giocatori cruciali per l’ossatura della squadra”.

Birindelli avverte la Juve per lo scudetto: “Ha qualche problemino”

L’ex centrale della Juve si è poi soffermato sulla situazione ai vertici della classifica dopo un primo scorcio di campionato.

Per Birindelli, ad esempio, i bianconeri partono ancora indietro rispetto agli altri avversari: “Inter, Milan e Napoli hanno qualcosa in più rispetto alla Juventus in ottica scudetto. E’ vero che i bianconeri non hanno le coppe e tutto ciò potrebbe dargli dei vantaggi, specialmente quando gli impegni diventeranno sempre più fitti. Tutto dipenderà se la Juventus sarà in grado di approfittarne, anche se ritengo che ci sia da risolvere qualche problemino di troppo. Senza infortunati credo che nella corsa alla vittoria finale possa inserirsi”.