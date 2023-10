Inzaghi può lasciar andare il difensore a gennaio, ma resta in Serie A

Yann Bisseck, difensore centrale dell’Inter di Simone Inzaghi, potrebbe lasciare i nerazzurri nella prossima finestra invernale di calciomercato: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo una lunghissima sosta per le nazionali, è pronta a ripartire nel campionato italiano di Serie A e in Champions League. I nerazzurri, che nell’ultima sfida prima dello stop hanno impattato a San Siro contro il Bologna di Thiago Motta, torneranno in campo sabato pomeriggio alle ore 18 in casa del Torino di Ivan Juric.

In attesa che rientrino tutti i calciatori dagli impegni internazionali, l’Inter ha avuto tempo anche per valutare e ponderare le prossime mosse in vista della prossima finestra di calciomercato invernale sia in entrata che in uscita. Ad esempio nel reparto offensivo, la Beneamata sta seguendo con attenzione il profilo di Taremi, centravanti di proprietà del Porto. In uscita invece attenzione al nome di Yann Bisseck. Il giovane difensore centrale arrivato in estate sta lavorando molto bene sotto la guida tecnica di Inzaghi, ma non ha spazio nelle rotazioni nerazzurre e potrebbe lasciare Milano in prestito nella seconda parte di stagione.

Bisseck può lasciare l’Inter a gennaio: ecco le possibili destinazioni

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe quindi lasciar andare Bisseck in prestito secco nella finestra di calciomercato invernale. Il giocatore, che agisce principalmente come braccetto di sinistra nella difesa a tre, avrebbe bisogno di una squadra che gli possa dare spazio per crescere nella sua posizione per poi tornare a disposizione della società nerazzurra come validissima alternativa ad Alessandro Bastoni.

Le squadre che potrebbero fare un pensierino sul nome di Bisseck potrebbero essere due: il Verona di Marco Baroni e proprio il Torino di Ivan Juric, prossimo avversario dell’Inter. Gli scaligeri possono essere la metà perfetta per crescere e maturare, mentre in maglia granata, la guida tecnica dell’ex allenatore anche del Genoa potrebbe istruire Bisseck ad aumentare esponenzialmente il suo valore all’interno di una difesa a tre, magari non soltanto a sinistra, un po’ come è stato impiegato da Inzaghi in estate durante le amichevoli.