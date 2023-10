Il Presidente stregato da Mourinho: battuto anche Zidane

José Mourinho andrà in scadenza di contratto al termine di questa stagione con la Roma

Sta per giungere alle battute finali l’avventura di José Mourinho nella Capitale. Da qui al prossimo giugno lo Special One vivrà quelli che presumibilmente saranno gli ultimi mesi da allenatore della Roma, a fronte di un contratto in scadenza. Difficilmente, infatti, le parti raggiungeranno un nuovo accordo per andare avanti insieme.

Ad ogni modo, nel futuro di José Mourinho non mancheranno altre proposte importanti. Ad esempio, secondo le ultime dalla Spagna, chi potrebbe tornare alla carica per lui è il Real Madrid. Il prossimo giugno, infatti, Carlo Ancelotti dovrebbe salutare i ‘Galacticos’ per la scadenza del contratto al termine del triennio svolto in panchina. L’allenatore italiano, a prescindere da come andrà l’annata, potrebbe lasciare e cedere alla corte serrata della Federazione Brasiliana.

Per quanto riguarda lo Special One, invece, a fare la differenza potrebbe essere il presidente Florentino Perez. Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, infatti, ad oggi vi sarebbero due profili in pole position per la panchina ‘blanca’. Oltre a Mourinho viene quotato un altro grande ritorno, vale a dire quello di Zinedine Zidane. Tra i due, però, il numero uno del Real Madrid preferirebbe colui che più di ogni altro gli è rimasto in mente come un chiodo fisso, e quindi il portoghese.

Calciomercato Roma, il Real Madrid torna su Mourinho

L’impressione è che, una volta lasciata la Roma, José Mourinho possa iniziare da subito un’altra importante avventura.

Nonostante il mancato approdo in Champions League al suo primo biennio, ad oggi si può parlare di un bilancio assolutamente positivo sulla panchina della Roma. Lo ‘Special One’ ha portato i giallorossi a vincere una finale europea con il successo del 2022 in Conference. Come se non bastasse, la stagione successiva si è dovuto arrendere solamente al Siviglia nella finale di Europa League. Una possibile chiamata del Real Madrid sarebbe ovviamente impossibile da rifiutare e darebbe allo stesso Mourinho la possibilità di tornare a giocarsi la vittoria della Champions con uno dei club in assoluto più potenti al mondo.