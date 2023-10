Gasperini, la verità viene a galla: il retroscena svelato dopo un anno e mezzo

Gasperini finalmente svela la verità sulla cessione di un ex calciatore dell’Atalanta: le parole dell’allenatore.

Sono ormai diversi anni che l’Atalanta è una delle principali squadre del massimo campionato italiano; il club bergamasco, da quando è arrivato Gasperini, lotta costantemente per un posto in Europa e anche quest’anno l’obiettivo è provare fino alla fine a qualificarsi alla prossima Champions League. Squadra ben allenata, capace di esprimere un gran calcio e con la voglia di dominare la partita indipendentemente dall’avversario. Affrontare l’Atalanta non è affatto semplice e per batterla serve fornire una grande prestazione.

Il Genoa, prossimo avversario dei ragazzi di Gasperini, proverà a mettere in difficoltà una squadra che vuole conquistare i tre punti per riscattare la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio ma soprattutto per restare a contatto con la zona Champions League. I rossoblù, tolto l’esordio complicato contro la Fiorentina, hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Uno dei giocatori da tenere sotto osservazione è, senza ombra di dubbio, Malinovskyi; per il classe 1993, infatti, sarà un match speciale avendo vestito, in passato, la maglia dell’Atalanta. Le emozioni, però, andranno messe da parte; il Genoa, infatti, si aspetta molto da un giocatore che ha le qualità per prendersi sulle spalle la squadra e trascinarla verso la salvezza. Fare punti in casa dell’Atalanta non sarà per nulla semplice ma con un giocatore come Malinovskyi l’impresa sembra meno complicata; Gasperini, ovviamente, spera di non ricevere un brutto regalo dal suo giocatore.

Gasperini e la verità su Malinovskyi: ecco come è andata

Atalanta-Genoa, dunque, sarà la partita di Malinovskyi che affronterà il suo passato con la necessità di mettere da parte le emozioni per portare punti preziosi alla sua squadra. Il classe 1993 ha vestito per tre anni e mezzo la maglia del club bergamasco prima di lasciare il club e trasferirsi al Marsiglia.

Una cessione che, dopo diverso tempo, viene finalmente spiegata proprio da Gasperini; il tecnico dell’Atalanta, intervistato dal Secolo XIX, ha sottolineato “Malinovskyi ottimo giocatore, è andato via per scelta tecnica“. Dichiarazione molto importante che chiarisce, una volta per tutte, il motivo che ha portato il trequartista a lasciare Bergamo.

Dal punto di vista qualitativo non si discute e il suo sinistro, come detto dallo stesso Gasperini, “Ci ha regalato tante soddisfazioni“. La speranza del tecnico dell’Atalanta è che Malinovskyi non mostri tutto il suo talento nella sfida di domenica perché un giocatore con queste qualità può cambiare la partita da un momento all’altro.