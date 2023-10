Certi amori non finiscono: Baldanzi e un derby da osservato speciale

Baldanzi è il giocatore più importante dell’Empoli e, la prossima partita, rischia di essere fondamentale anche per il mercato

La Serie A è pronta a ripartire dopo la sosta per le nazionali e sono diverse le partite interessanti; è chiaro che gli occhi saranno puntati sul big match di San Siro tra Milan e Juventus ma non si può non prendere in considerazione la sfida di lunedì prossimo (in programma alle 20.45) tra la Fiorentina e l’Empoli, due squadre che stanno attraversando un momento completamente diverso.

I viola sono al terzo posto a diciassette punti, come la Juventus e vogliono vincere per continuare a volare in classifica; discorso completamente opposto per l’Empoli che, dopo otto giornate di campionato, hanno raccolto solamente quattro punti frutto di una vittoria, un pareggio e ben sei sconfitte. Serve cambiare passo così come bisogna migliorare il rendimento offensivo di una squadra che ha realizzato un solo gol, contro la Salernitana.

A dieci minuti dalla fine del primo tempo è stato Baldanzi a realizzare la rete che ha regalato l’unica vittoria, fino a questo momento, della stagione dell’Empoli. Il prossimo match, in programma lunedì sera, sarà contro la Fiorentina; partita decisamente importante per la classifica dei ragazzi di Andreazzoli ma che rischia di avere una rilevanza anche in ottica mercato.

Baldanzi, non solo la Fiorentina: la situazione

Osservato speciale sarà proprio Baldanzi; il classe 2003, protagonista con l’Italia Under21, proverà a trascinare i suoi compagni in una partita particolare. Come riportato dal Corriere Fiorentino, il trequartista è stato seguito dal club viola che avrà modo di seguire da vicino il giocatore dell’Empoli.

Bisogna sottolineare una cosa molto importante; le prestazioni di Baldanzi non sono passate inosservate e, proprio per questo, il giovane talento è stato accostato non solo alla Fiorentina ma anche alla Roma e alle due milanesi. Dimostrazione di come questo giocatore stia facendo decisamente bene con la maglia dell’Empoli e della possibilità, in futuro, di fare il definitivo salto di qualità.

La sensazione è che, al termine della stagione (difficile a gennaio considerando la necessità, da parte del club, di avere in rosa un giocatore così importante), possa esserci una sorta di asta per Baldanzi. La voglia di portare l’Empoli alla salvezza e poi spiccare il volo in una squadra dove poter continuare il suo percorso di crescita; questo sembra essere il futuro del trequartista che ora deve pensare solamente alla partita contro la Fiorentina, un club che in passato aveva messo gli occhi su un giocatore dalle qualità indiscusse.