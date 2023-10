Belgio-Svezia non si recupera: confermato il risultato di 1 a 1

La UEFA ha annunciato che la sfida tra Belgio e Svezia di qualificazione a Euro 2024 non verrà recuperata. Confermato il risultato di 1 a 1 del primo tempo

Lo scorso lunedì 16 ottobre la gara di qualificazione ad Euro 2024 tra Belgio e Svezia era stata interrotta per via di un attacco terroristico fuori dalla stadio. La UEFA, nella giornata di oggi, ha deciso di non far riprendere il match, ma di assegnare un punto ad entrambe le squadre, mantenendo il risultato del primo tempo.

La partita tra Belgio e Svezia dello scorso 16 ottobre sarebbe dovuta essere poco più che un amichevole. Vincere o perdere, infatti, non avrebbe smosso in alcun modo a classifica del girone F di qualificazione ad Euro 2024. I diavoli rossi si erano già assicurati il primo posto del gruppo, mentre gli ospiti erano già da tempo fuori dai giochi. Purtroppo, per motivi extra campo, questo non sarà un match che verrà facilmente dimenticato.

Mentre veniva dato il fischio di inizio allo stadio Roi Baudouin, nella città di Bruxelles si spargeva il panico. Un uomo ha infatti inseguito e sparato a due tifosi svedesi, con la sola colpa di avere addosso una maglia della propria nazione. Gli stessi giocatori, venuti a conoscenza dell’accaduto durante l’intervallo, si sono rifiutati di ritornare in campo, portando l’arbitro a prendere la decisione di sospendere la partita.

Ora è arrivata la comunicazione da parte della UEFA che il match non verrà né rigiocato né ripreso per il secondo tempo. Si manterrà il risultato di 1 a 1 e un punto verrà assegnato ad entrambe le squadre. La decisione è stata presa in quanto “I calendari delle due nazionali non consentono l’utilizzo di alcuna data nella prossima finestra internazionale di novembre”.

Simone Giri