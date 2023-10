Assalto Premier al pupillo di Italiano: il prezzo è raddoppiato

La Premier League ha messo gli occhi su un pupillo di Italiano, un giocatore fondamentale per il sistema di gioco della Fiorentina

Dopo otto giornate di campionato possiamo trarre le prime conclusioni; una delle squadre che sta facendo meglio è, senza ombra di dubbio, la Fiorentina. I viola, prima della sosta per le nazionali, hanno vinto in casa dei campioni d’Italia del Napoli mostrando una personalità veramente importante. Diciassette punti come la Juventus, terzo posto in campionato, cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta: questo il rendimento di una squadra che vuole togliersi grandi soddisfazioni sia in Serie A sia in ambito internazionale.

Il principale artefice di questa bellissima squadra è Italiano; il tecnico ha portato un gioco offensivo e soprattutto la voglia di andare a fare la partita sempre e comunque, indipendentemente dall’avversario. Uno dei giocatori che sta rendendo meglio all’interno della rosa della Fiorentina è Martinez Quarta; difensore centrale classe 1996 sta disputando una stagione semplicemente perfetta.

L’argentino è sì un difensore ma, e lo stiamo vedendo in queste prime partite, rappresenta anche una soluzione offensiva. In otto giornate ha già realizzato due gol e, in casa del Napoli, è lui che colpisce il palo nell’azione del momentaneo uno a zero. Martinez Quarta lo possiamo definire uno dei simboli di Italiano e di come il tecnico sta facendo giocare a calcio la sua squadra; la crescita del difensore è sotto gli occhi di tutti e le sue prestazioni non sono passate inosservate.

Calciomercato Fiorentina, pressing su Martinez Quarta, Premier League: il prezzo

Una crescita esponenziale, prestazioni sempre più importanti e capacità di essere determinante all’interno dell’area di rigore avversaria. Martinez Quarta è un giocatore fondamentale nel sistema di gioco di Italiano ma il tecnico rischia di doversi preoccupare in ottica mercato. Il classe 1996, infatti, ha attirato l’attenzione di diverse squadre di Premier League su tutte Brighton e West Ham.

Al momento, bisogna dirlo, non sono ancora state formulate offerte ufficiali ma le cose potrebbero cambiare qualora il giocatore continuasse a fornire prestazioni importanti. Da un punto di vista economico, per portare via Martinez Quarta dalla Fiorentina (i viola lo hanno pagato intorno ai tredici milioni di euro) serve una proposta di almeno venticinque milioni.

Prezzo praticamente raddoppiato ma questo testimonia semplicemente quanto Martinez Quarta sia cresciuto e quanto stia facendo bene dall’inizio del campionato dove, ricordiamolo, ha anche realizzato due gol. La stagione in corso potrebbe essere quella della definitiva consacrazione di uno dei giocatori simbolo di Italiano le cui prestazioni hanno portato l’interesse di diversi club di Premier League.