Al Nassr, Cristiano Ronaldo a vita: l’annuncio UFFICIALE

Annuncio decisamente importante quello fatto dall’Al Nassr con Cristiano Ronaldo protagonista; ecco di cosa si tratta

Uno dei giocatori più importanti nella storia del calcio è, senza ombra di dubbio, Cristiano Ronaldo; il portoghese ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio regalando immense soddisfazioni ai propri tifosi. In Serie A ha vestito la maglia della Juventus mentre in Spagna è stato un vero e proprio leader del Real Madrid segnando a ripetizione. I gol, Cristiano Ronaldo, li ha sempre fatti e recentemente (con la maglia della nazionale) ha stabilito un altro record di una carriera a dir poco incredibile.

Attualmente il portoghese, a livello di club, Cristiano Ronaldo è un giocatore dell’Al-Nassr; il suo trasferimento ha fatto da apri pista ad un campionato che, nell’ultima sessione estiva di mercato, ha portato al termine diversi trasferimenti mostrando una disponibilità economica senza limiti. Il talento portoghese, come detto, ha sempre segnato e anche in Arabia sta dimostrando questa sua specialità. Non solo Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr ma anche il figlio dell’ex attaccante della Juventus è pronto a scrivere pagine importanti di calcio.

L’Al Nassr ingaggia Cristiano Ronaldo jr: i dettagli

Il club saudita pensa al futuro e lo fa con la volontà di continuare ad avere, all’interno della propria rosa, Cristiano Ronaldo; l’Al Nassr, come riportato da Relevo, ha acquistato il primogenito del talento portoghese che, a partire dai prossimi giorni, si allenerà con i propri compagni per iniziare questa nuova avventura all’interno di una carriera che si spera possa essere, almeno in parte, simile a quella del padre.

Cristiano Ronaldo Jr giocherà con la squadra Under 13 dell’Al Nassr andando ad indossare la maglia numero sette proprio come il padre. Altro segno indelebile di come il figlio sia pronto a mostrare il proprio talento con una maglia che, nella storia del calcio, ha scritto pagine indimenticabili soprattutto da quando viene indossata dal fenomeno portoghese. Se il primogenito del portoghese potrà seguire le orme di Cristiano Ronaldo senior lo dirà solamente il tempo ma nel frattempo il figlio vuole dimostrare di poter avere una carriera importante.