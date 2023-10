Inter, ipotesi seconda squadra nel 2024: le modalità

L’Inter vorrebbe seguire il modello di Atalanta e Juventus per la seconda squadra in Serie C. Marotta potrebbe presentare presto la proposta al Consiglio Federale

I progetti di Juventus Next Gen e Atalanta U23 hanno preso piede nelle scorse annate e garantiscono alle rispettive società un palestra d’allenamento per i migliori giovani talenti. L’Inter starebbe pensando di inserire in Serie C la propria seconda squadra a partire dalla stagione 2024/2025.

Già all’inizio della scorsa stagione l’Inter avrebbe voluto presentare la richiesta per la seconda squadra. A frenare i nerazzurri è stata l’Atalanta, che aveva la priorità di inserire la propria U23, prima di quella di Steven Zhang. Quindi, Beppe Marotta vorrebbe riprovaci già quest’anno, essendo in vetta al ranking delle società che possono richiedere il team B.

L’obbiettivo sarebbe quello di seguire il progetto della Juventus Next Gen, che già negli ultimi anni ha sfornato giovani diamanti come Fagioli e Iling-Junior. Avere una seconda squadra che milita nel campionato di Serie C significherebbe non essere costretti a prestare ad altre compagini i propri giocatori per fare esperienza. Così facendo, in caso di necessità o exploit improvvisi, l’Inter potrebbe richiamare in prima squadra qualche talento.

Atalanta U23 e Juventus Next Gen non stanno propriamente brillando nei rispettivi gironi di Serie C. Il fine ultimo dei Team B, però, non è quello di sfondare nel mondo professionistico, ma quello di far crescere i giocatori troppo forti per la Primavera, ma non ancora pronti ai più importanti palcoscenici del calcio italiano. In linea teorica, la seconda squadra potrebbe comunque salire di categoria, purché non sia nella stessa della prima.

Seconda squadra dell’Inter: da chi sarà composta?

Il progetto della seconda squadra dell’Inter potrebbe davvero diventare realtà nella prossima stagione. Beppe Marotta sta spingendo per presentare la richiesta al Consiglio Federale al più presto, intanto si sta già pensando a come comporla.

La secondo squadra è un tipo di progetto che porta grandi risultati alle società che decidono di attuarlo. La Juventus Next Gen è un esempio in positivo, ma anche guardando all’estero si può verificarne l’efficacia. Anche l’Inter, spinta dall’amministratore delegato Beppe Marotta, molto presto intraprenderà questa strada. Già nella giornata del 19 ottobre, secondo quanto riporta FcInter1908, potrebbe essere presentata la richiesta ufficiale al Consiglio Federale per formare il team B.

Per parlare di allenatori o giocatori, però, è decisamente ancora troppo presto. Al momento bisogna attendere che la richiesta venga accetta, ma ne frattempo si può iniziare anche a pensare allo stadio che ospiterà la nuova seconda squadra dell’Inter. L’impianto più probabile è l’Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, che ospita le gare del team femminile, ma anche il Ferruccio di Seregno resta un ipotesi percorribile dalla società nerazzurra.

Simone Giri