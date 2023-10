Fiorentina, Kayode e la verità sullo stipendio: ecco quanto guadagnerà dopo il rinnovo

Quanto guadagnerà Kayode dopo il rinnovo con la Fiorentina? Ecco le cifre che il difensore Viola andrà a percepire. Facciamo chiarezza.

La Fiorentina, prima della sosta per le nazionali, ha giocato in casa del Napoli una partita che ha certificato l’ottimo momento del club viola. Cinque vittorie, due pareggi e solamente una sconfitta (a San Siro contro l’Inter) per un totale di diciassette punti e la voglia di vivere un campionato da grande protagonista.

In Serie A i ragazzi di Italiano stanno dimostrando di poter lottare, fino alla fine, per un posto Champions mentre in Conference si proverà a tornare in finale dopo quanto successo la scorsa stagione. Una delle caratteristiche della Fiorentina è il gioco e la voglia di andare a fare la partita indipendentemente dall’avversario. Questa caratteristica si è vista anche in casa dei campioni d’Italia dove una grande prestazione è stata fornita da Kayode che ha mostrato di avere notevole personalità.

Il classe 2004 sta dimostrando di poter essere elemento fondamentale all’interno della stagione viola; terzino destro con la possibilità di giocare anche sulla corsia opposta e l’abilità di essere decisivo in entrambe le fasi di gioco. Contro il Cagliari, ad esempio, è stato determinante nel salvare il risultato sull’uno a zero della Fiorentina.

Stipendio Kayode alla Fiorentina, quanto guadagnerà dopo il rinnovo? Le cifre

Come detto, dunque, Kayode sta facendo molto bene e la Fiorentina vuole blindarlo all’interno di un progetto che deve portare il club viola a grandi risultati. Il classe 2004 è ormai imminente a firmare il prolungamento del contratto con la nuova scadenza nel 2028. Una testimonianza piuttosto chiara di come la società abbia totale fiducia nei confronti di un ragazzo giovane, con margini di miglioramento e la possibilità di diventare un punto fermo della rosa di Italiano.

Kayode, oltre al prolungamento di contratto, migliorerà anche la propria situazione economica; il terzino, infatti, vedrà salire il primo ingaggio a quattrocento mila euro nella prima stagione fino ad un milione di euro nell’ultima stagione. Aumento decisamente importante considerando come il ragazzo percepiva trenta mila euro; l’annuncio ufficiale di questo accordo potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il club viola spinge forte per arrivare alla fumata bianca, l’entourage resta in attesa e valuta attentamente la situazione. Ma c’è grande sintonia tra le parti.

La Fiorentina, dunque, è pronta a blindare un giocatore che, in questo inizio di stagione, sta fornendo una serie di prestazioni di assoluto livello e può rappresentare il futuro del club viola. Il prossimo impegno dei ragazzi di Italiano sarà contro l’Empoli e la possibilità di migliorare la propria classifica è decisamente alta. Uno dei protagonisti del match sarà sicuramente Kayode che spera di festeggiare, nel miglior modo possibile, il rinnovo di contratto e l’aumento di stipendio.