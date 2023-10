Caso scommesse, Corona delude: Avanti Popolo è un flop

Avanti Popolo di Nunzi De Girolamo non cresce: non basta Fabrizio Corona per far alzare gli ascolti

Tutti incollati davanti alla tv. Era questo che sperava Nunzia De Girolamo quando ha deciso di invitare Fabrizio Corona al suo talk show.

Sono stati giorni di polemiche per il compenso all’ex re dei paparazzi, ma il gioco sembrava poter valer la candela. Con Corona, infatti, c’era la concreta speranza di alzare gli ascolti. Così, però, non è stato: come riporta la versione online de ‘Il Fatto Quotidiano’, Avanti Popolo non beneficia della mediacità del caso e non va oltre il 4,28% di share. Con i suoi 742.000 spettatori è l’ultima tra le reti generaliste.

Ma la serata era già andata storta prima di conoscere i risultati degli ascolti. Fabrizio Corona, che aveva annunciato per giorni, di svelare altri nomi (lo ha fatto poi a Striscia La Notizia), ha fornito davvero solo pochi elementi in più rispetto a quanto non si sapesse già.

L’accusa di Corona: “Mi hanno censurato”

Attraverso Instagram è così arrivata l’accusa di censura da parte dell’ex re dei paparazzi: “Sono stato censurato! Non me lo aspettavo – scrive sul proprio profilo -. Mi dispiace per tutti voi”.

“Purtroppo non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da sei giorni senza dormire con il mio amico Moreno – prosegue Corona -. A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto? C’era la voce di Zaniolo e di tre giocatori di serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per il c… voi e me”.