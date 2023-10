Caso scommesse, comunicato UFFICIALE su Tonali

Sandro Tonali è tornato in Inghilterra, dove ha trovato il pieno sostegno dalla società. Ecco il comunicato del Newcastle.

Il caso sulle scommesse che sta travolgendo il calcio italiano, coinvolge anche l’estero. Infatti, Sandro Tonali, tornato in Inghilterra dopo essere stato ascoltato dalla Procura di Torino e dalla Federcalcio, è rientrato in squadra e svolgerà regolarmente gli allenamenti in gruppo. In un momento così difficile per l’ex centrocampista del Milan, il Newcastle ha voluto sottolineare la propria posizione in merito a quanto sta accadendo, ribadendo che saranno vicini e supporteranno, grazie all’aiuto di professionisti, il 23enne italiano.

Tonali, la nota del Newcastle

“Il Newcastle conferma che Sandro Tonali è sotto indagine da parte della Procura Italiana – si legge nella nota diffusa dal club – e della Federcalcio in relazione ad un’attività di scommesse illegali. Sandro sta collaborando con le indagini e continuerà a farlo con le autorità rilevanti. Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere il pieno supporto del club”.

La società, poi, conclude il comunicato esprimendo la volontà di non parlare più del caso: “Visto che c’è un indagine in corso, Sandro e il Newcastle non potranno commentare ulteriormente”.