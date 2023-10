Cairo, fiducia totale in Juric: “Litigavamo tanto, poi ho capito”

Cairo si è soffermato sul rapporto con l’allenatore del suo Torino Ivan Juric, iniziato a rilento ma proseguito con massima fiducia.

Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto sulla Radio Serie A, commentando il rapporto con l’allenatore Ivan Juric. I granata, nonostante il periodo di forma non esaltante, non rischiano un cambio di tecnico in corsa, almeno per il momento.

Il Torino arriva dall’ennesimo derby perso, anche sta volta senza riuscire a trovare il gol. I tifosi non hanno apprezzato l’atteggiamento della squadra e anche il presidente Urbano Cairo al termine del match, aveva dato un giudizio insufficiente alla prova dei granata. In un primo momento sembrava che la panchina di Ivan Juric potesse essere messa in discussione, con l’obbiettivo di ridare aria fresca ad un ambiente che ogni anno ha poco di cui sognare.

Il presidente, però, ha poi smentito le voci del possibile esonero, confermando la piena fiducia al suo tecnico. Il rapporto tra i due non è sempre stato semplice, sopratutto all’inizio, ma ora i due sembrerebbero essere riusciti a trovare una quadra. Lo stesso Cairo, intervenuto sulle frequenze di Radio Serie A, ha confermato di aver appianato le divergenze: “All’inizio si litigava tanto, ora ho capito come rapportarmi. Devo lasciarlo fare, per il bene del Torino”.

Dopo la brutta sconfitta contro la Juventus, ora Juric proverà a ripartire già da sabato contro l’Inter. La rosa è di alto livello e potrebbe lottare per un posto in Europa contro Bologna e Fiorentina. Il Toro deve cercare di appianare gli ultimi problemi, uno su tutti il rapporto tra l’allenatore e Radonjic, il giocatore con più qualità della squadra. Superate le ultime divergenze i granata possono ripartire dal Derby per tornare a sognare.

Simone Giri