Accordo verbale con Conte: torna in Italia, ma niente Napoli

Il tecnico leccese è tornato a far discutere di sé negli ultimi giorni e potrebbe presto rientrare su una panchina italiana

Dopo una lunga assenza da qualsiasi tipo di palcoscenico mediatico, nell’ultima settimana Antonio Conte è tornato alla luce. L’allenatore ha prima risposto presente all’evento organizzato dalla Juve per i 100 anni della famiglia Agnelli alla guida del club e si è sottoposto poi ad una lunga intervista davanti alle telecamere di ‘Belve’.

Ormai dallo scorso marzo Conte si ritrova senza una panchina, dopo aver rescisso consensualmente l’accordo che lo avrebbe legato sino al passato giugno al Tottenham. Un feeling, quello tra l’allenatore leccese e gli ‘Spurs’, mai realmente scattato per un rapporto che si è chiuso senza alcun successo. Il tecnico ha di recente spiegato di essere disposto a rimanere ai box per tutta la stagione e di non aver alcuna intenzione al momento di subentrare in corso ad altri progetti già iniziati.

Il suo nome era stato ad esempio accostato soprattutto al Napoli, a causa del rendimento negativo evidenziato da Rudi Garcia in questo avvio. In Spagna, invece, sono certi che la destinazione italiana di Conte possa essere in realtà un’altra. Secondo quanto riferito da ‘todofichajes’, l’allenatore leccese avrebbe già incontrato la Roma e raggiunto addirittura un accordo verbale con la società giallorossa per raccogliere l’eredità di José Mourinho.

Calciomercato Roma, Conte l’erede di Mourinho

Va ricordato che il tecnico portoghese andrà in scadenza di contratto al termine della stagione e non dovrebbe rinnovare il suo accordo.

Secondo la stessa fonte, infatti, Mourinho starebbe pensando di intraprendere un’esperienza totalmente diversa da quelle affrontante sino a questo momento della sua carriera e vorrebbe aprire alla panchina di una grande Nazionale. Uno scenario che spalancherebbe le porte ad Antonio Conte, il quale – del resto – ha già ammesso di voler allenare un giorno in un piazza come quella giallorossa ‘per la passione’. Un desiderio che per l’ex di Inter e Juventus potrebbe realizzarsi prima del previsto, per buona pace del Napoli che in caso di divorzio da Rudi Garcia dovrà eventualmente cercare altri profili.