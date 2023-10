Tegola Inter, UFFICIALE: salta il Torino e rischia la Champions

L’Inter si allena in vista della sfida contro il Torino: un nerazzurro però non ha preso parte alla seduta odierna

Il campionato è pronto a ripartire e l’Inter è attesa dalla trasferta sul campo del Torino. I nerazzurri devono riscattare il pareggio interno contro il Bologna.

Per farlo Inzaghi spera di poter ritrovare tutta o quasi la rosa a disposizione, fermo restando alcune assenze di lungo corso come quella di Arnautovic. Ma c’è un altro problema con cui fare i conti per la squadra nerazzurra: le condizione fisiche di Juan Cuadrado.

Tornato proprio contro il Bologna dopo due settimane di assenza, l’ex Juventus è di nuovo fermo ai box per il riacutizzarsi dell’infiammazione al tendine achilleo sinistro. Un problema che ha spinto il calciatore, in accordo con la società, di fermarsi e iniziare un programma riabilitativo. Certa la sua assenza contro il Torino, mentre non sono ancora stati stabiliti con precisione i tempi di recupero.

Inter, Cuadrado ai box: quando torna

Niente trasferta di Torino quindi per Juan Cuadrado che spera di farcela – se non per l’impegno Champions contro il Salisburgo -, almeno per la sfida contro la Roma di Romelu Lukaku.

Tutto si deciderà però la prossima settimana quando le condizioni del colombiano saranno nuovamente valutate dallo staff medico dell’Inter.