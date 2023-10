Sorpresa Kazakistan: la vittoria in Finlandia fa male… ad Haaland

La Norvegia di Haaland è quasi fuori da Euro 2024. La mancata qualificazione potrebbe inficiare la corsa al Pallone D’Oro dell’attaccante del City

La situazione della Norvegia nel girone di qualificazione ad Euro 2024 è pressoché drammatica. Le speranze di Haaland e compagni di strappare un pass tramite i playoff sono state ridotte al minimo dalla vittoria del Kazakistan in casa della Finlandia. Le chance del gigante del City di aggiudicarsi il Pallone D’Oro quest’anno, scendono radicalmente.

Fin dal sorteggio la Norvegia sapeva di essere capitata in un girone complicato. Spagna e Scozia sono squadre più attrezzate e più abituate a competere nei tornei internazionali, mentre la Georgia di Kvaratskhelia poteva rappresentare una spina del fianco. Sono solamente 10 i punti raccolti dalla squadra di Haaland nelle prime 7 partite di qualificazione, troppo poco per sperare di passare il turno.

Tutti i risultati utili raccolti sono stati, tra l’altro, con le ultime squadre del girone, 2 vittorie con Cipro e 4 punti con la Georgia. Nonostante in rosa ci siano ben 2 calciatori candidati al Pallone D’Oro di quest’anno, la Norvegia fatica a creare gioco. Esclusi Haaland e Odegaard, infatti, le qualità degli altri giocatori creano un gap quasi incolmabile con le altri nazionali, rendendo praticamente impossibile ai Lovene di qualificarsi ad un torneo maggiore.

L’unica vera e propria possibilità per giocare Euro 2024 erano i playoff di marzo. Anche questa ultima speranza è stata strappata dalla vittoria del Kazakistan in casa della Finlandia. I due paesi nordici si trovano entrambi nella Lega B della Nations League, quindi solo una di loro può accedere ai playoff. Se i finlandesi si fossero ritrovati nelle prime due posizioni del loro girone, Haaland e compagni avrebbero avuto un’ultima possibilità a marzo, ma così non è stato.

Haaland troppo forte per la Norvegia: rimpianto Inghilterra?

Haaland avrebbe potuto rappresentare l’Inghilterra, invece che la Norvegia. L’attaccante del City non ha mai avuto dubbi su chi scegliere, ma questo potrebbe rivelarsi un limite per la sua carriera. Anche per i tre leoni, ora, c’è il rimpianto di non aver blindato il “Gigante Buono” quando era possibile.

Erling Haaland è sempre stato convinto di voler rappresentare la Norvegia, nonostante avesse anche il passaporto inglese. L’attaccante del City, infatti, è nato a Leeds, quando il padre Alf-Inge giocava in Premier League. Con la maglia dei tre leoni addosso, sicuramente avrebbe avuto più opportunità di giocarsi, e magari vincere, le competizioni per nazionale più importanti, dai Mondiali all’Europeo, passando dalla Nations League.

L’Inghilterra, in ogni torneo maggiore, coltiva il desiderio di “riportare il calcio a casa”. I sogni dei tre leoni si sono, però, spesso infranti contro il muro della realtà, che costantemente li riporta con i piedi per terra. Un campione come Haaland avrebbe potuto fare la differenza in tante situazioni difficili, portando magari un trofeo in UK. Allo stesso tempo, però, Mondiali e Europei incidono fortemente sull’assegnazione del Pallone D’Oro e il gigante norvegese per questo potrebbe essere sempre penalizzato.

Simone Giri