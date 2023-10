Offerta in stile Inter: nuovo centrocampista per Allegri a gennaio

Giuntoli accelera per regalare un nuovo centrocampista ad Allegri: Lazar Samardzic è il primo obiettivo a gennaio per la Juventus

La Juventus spinge per il centrocampista da regalare a Massimiliano Allegri a gennaio, vista la doppia defezione di Pogba e Fagioli.

Il francese è risultato positivo alle controanalisi con la Juve che valuta la rescissione del contratto, mentre Fagioli va incontro a una squalifica per il caso scommesse. Allegri si ritroverà quindi senza due elementi importanti a centrocampo per il resto della stagione, con Giuntoli al lavoro per rinforzare il reparto mediano della ‘Vecchia Signora’. Diversi i profili sul taccuino del Dt juventino: da Hojbjerg a Khephren Thuram, passando per Samardzic e Kone. Tutti obiettivi al vaglio della dirigenza della Continassa e per un motivo o per un altro non facili da raggiungere per la Juve nella finestra di gennaio.

Calciomercato Juventus, Giuntoli accelera per Samardzic: il piano dei bianconeri

Per Hojbierg e Thuram non sarà una passeggiata trovare la quadra rispettivamente con Tottenham e Nizza, mentre per Kone ha rinnovato col Borussia Monchengladbach.

Anche per questi motivi i bianconeri pensano di passare all’offensiva per Lazar Samardzic, vecchio pallino di Giuntoli fin dai tempi della militanza al Napoli. La Juventus riflette su un’offerta all’Udinese in stile Inter, dopo il clamoroso mancato trasferimento in estate del nazionale serbo alla corte di Inzaghi (con il baby Fabbian come parziale contropartita). Prestito oneroso con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva vicina ai 25 milioni di euro. Per il centrocampista classe 2002 sarebbe pronto invece un contratto quinquennale da 1,5 milioni circa all’anno. Giuntoli inoltre può giocarsi un doppio gioiello per abbassare la valutazione dell’Udinese: il prestito di Nicolussi Caviglia o il cartellino di Aké, al momento a titolo temporaneo in Friuli.