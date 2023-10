Milan, nuovo colpo dalla Premier League: Pioli avrà il suo difensore

Il Milan potrebbe pescare ancora dalla Premier League: i rossoneri interessati al difensore del Manchester United

Il Milan è stato sicuramente tra i protagonisti dell’ultimo calciomercato. I rossoneri hanno cambiato volto alla propria squadra con innesti importanti sia in attacco che a centrocampo.

Sono così arrivati Samuel Chukwueze e Christian Pulisic, migliorando la corsia destra di un tridente offensivo, che ha sempre privilegiato giocare sulla sinistra, dalla parte di Rafa Leao. Ora le cose sono cambiate, con l’americano che sta dando una mano davvero importante. Volti nuovi, come detto, anche in mediana, dove sono diventati subito protagonisti Ruben Loftus-Cheek, Tiijani Reijnders e Yunus Musah.

In difesa, invece, nulla è cambiato, a parte l’arrivo di Pellegrino, per il quale, però, ci vorrà del tempo. E’ evidente, dunque, che nelle prossime sessioni di mercato, il Diavolo guarderà molto alla difesa, oltre che all’acquisto di un grande centravanti.

In questi giorni si sta così facendo il nome di Miranda, l’esterno basso del Betis, pronto ad andare a ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez. Ma al Milan servono rinforzi anche al centro: in questa prima parte di stagione Fikayo Tomori e Malick Thiaw hanno dimostrato di essere insostituibili. Simon Kjaer, invece, non sempre è risultato all’altezza della situazione e senza Kalulu, out per infortunio, la coperta è risulta un po’ corta.

Guardare ad un nuovo centrale, dunque, appare un obbligo per il Milan e nelle ultime ore in Inghilterra hanno accostato al Diavolo un nuovo giocatore di Premier League.

Calciomercato Milan, idea Maguire dal Manchester United

Il nome fatto per la difesa del Milan è quello di Harry Maguire. L’inglese, che lo scorso 5 marzo ha compiuto 30 anni, non appare per nulla soddisfatto dello scarso impiego, al Manchester United e a gennaio potrebbe fare le valigie.

Secondo il giornalista di TalkSPORT, Alex Crook, il club rossonero starebbe monitorando la situazione legata al centrale inglese, ma il Diavolo non sembra essere l’unica squadra italiana sulle sue tracce. I giocatori inglesi, visto quanto fatto fatto da Loftus-Cheek e Abraham, ma soprattutto da Smalling e Tomori, appaiono sempre più propensi a trasferirsi in Italia, per vivere una nuova vita, non solo calcistica.