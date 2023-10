Luvumbo, la speranza salvezza del Cagliari

Luvumbo è un giocatore del Cagliari; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto dell’attaccante

Nella scorsa stagione, il Cagliari ha ottenuto la promozione all’ultimo istante; i ragazzi di Ranieri hanno raggiunto la Serie A grazie al successo nella finale playoff di ritorno con il Bari. Ora, però, bisogna affrontare un campionato completamente diverso, con difficoltà importanti e la necessitò di fare più punti possibili in modo da ottenere la salvezza.

L’inizio di stagione dei ragazzi di Ranieri non è stato dei migliori; il Cagliari, dopo otto giornate di campionato, ha raccolto due pareggi e sei sconfitte con tre gol fatti e ben sedici subiti. Numeri decisamente negativi per una squadra che ha bisogno di cambiare marcia e farlo nel più breve tempo possibile; uno dei giocatori a cui fare affidamento, e lo ha dimostrato anche in questa prima parte di campionato, è Luvumbo.

Come ha giocato Luvumbo nell’ultima partita Cagliari Roma

Prima della sosta per le nazionali, il Cagliari ha ospitato la Roma di Mourinho; un match decisamente complicato con il match già compromesso alla fine dei primo quarantacinque minuti. La forza tecnica dei giallorossi ha avuto la meglio e Lukaku è stato letale all’interno dell’area di rigore avversaria; per il Cagliari la soddisfazione della rete della bandiera con Nandez su calcio di rigore.

Per quanto riguarda Luvumbo, l’attaccante è entrato a fine primo tempo per un Sulemana che era ammonito e stava rischiando di finire anzitempo la partita. Il classe 2002 non è riuscito a fornire il giusto contributo sia per la forza della Roma sia per una condizione fisica non al cento per cento.

Fantacalcio: i voti di Luvumbo

Un giocatore di assoluto importanza all’interno del sistema di gioco del Cagliari ma anche a livello fantacalcistico; Luvumbo ha la possibilità di regalare diverse soddisfazioni a livello di bonus tra gol e assist considerando come sia un punto di forza della rosa di Ranieri. L’esordio in campionato, in casa del Torino, lo ha visto protagonista di una buona partita che gli ha fatto guadagnare un bel sei. Sufficienza anche nel match casalingo contro l’Inter dove il suo ingresso ha portato un maggior dinamismo all’attacco del Cagliari.

Il primo bonus è arrivato alla terza giornata, in casa del Bologna dove la rete di Luvumbo aveva illuso il Cagliari prima della rimonta dei ragazzi di Thiago Motta. Il gol del centravanti, in ogni caso, è valso un bel dieci come voto. Altra sufficienza nella partita casalinga contro l’Udinese dove è stato uno dei più pericolosi a livello offensivo.

Buona anche la prestazione contro l’Atalanta dove ha confermato di poter mettere in difficoltà le difese avversarie. Il sei è diventato cinque e mezzo a causa del cartellino giallo ricevuto. In casa con il Milan ha trovato il suo secondo gol in campionato anche se non è servito a portare a casa un risultato positivo; una rete che gli ha fatto guadagnare un bel dieci. Rimasto fuori dal match in casa della Fiorentina, Luvumbo è tornato contro la Roma e la sua prestazione gli è valsa un bel sei.

Luvumbo come ha commentato su Instagram

L’attaccante del Cagliari ha un profilo Instagram dove è solito commentare i risultati del proprio club; l’ultimo post di Luvumbo, per quanto riguarda la sua squadra risale addirittura all’inizio della stagione, alla prima partita di campionato contro il Torino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zito Luvumbo 77 (@zito_luvumbo)

Luvumbo nella probabile formazione di Salernitana Cagliari

La prossima partita del Cagliari, dopo la sosta per le nazionali, sarà fondamentale in ottica salvezza; i ragazzi di Ranieri, infatti, faranno visita alla Salernitana in un vero e proprio scontro salvezza. Bisogna cambiare marcia per iniziare un campionato diverso e il Cagliari farà affidamento a Luvumbo.

L’attaccante, con la sua velocità, può andare a mettere in difficoltà la difesa avversaria e creare i presupposti per portare a casa un risultato positivo. Andiamo a vedere la probabile formazione del Cagliari con la presenza del classe 2002 dal primo minuto. Scuffet; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Azzi, Prati, Makoumbou, Nandez, Zappa; Petagna, Luvumbo.

Luvumbo nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto di come l’attaccante sia un giocatore fondamentale per il suo Cagliari ma anche per chi, a livello fantacalcistico, ha deciso di puntare su di lui; ora vediamo le statistiche aggiornate di Luvumbo fino a questo momento.

Gol: due

Assist: zero

Ammonizioni: una

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 7.07

Luvumbo e l’importanza all’interno della rosa di Ranieri

L’obiettivo del Cagliari, dopo la promozione della passata stagione, è senza ombra di dubbio quello di ottenere la salvezza. Mantenere la categoria del massimo campionato italiano non sarà per nulla semplice sia per il discorso concorrenza sia per una prima parte di stagione decisamente complessa.

Tra i giocatori a cui Ranieri farà affidamento non possiamo non menzionare Luvumbo; l’attaccante ha le caratteristiche, come dimostrato in questo primo scorcio di campionato, per mettere in difficoltà le difese avversario. Giocatore veloce, abile nel ribaltare il fronte di gioco, abile nell’uno contro uno, Luvumbo ha anche le qualità per portare un numero importante di gol; la salvezza del Cagliari passa, inevitabilmente, da un giocatore come l’attaccante angolano.