Italia, non basta Scamacca: a Wembley vince l’Inghilterra

Gli azzurri non sono riusciti a mantenere l’iniziale vantaggio arrivato grazie al gol di Gianluca Scamacca

Una sconfitta che fa male. Gli uomini di Luciano Spalletti, nella sfida che rappresentava il remake dell’ultima finale del campionato Europeo, non sono riusciti a replicare la vittoria di due anni fa.

La rete di Scamacca aveva illuso i tanti tifosi giunti sugli spalti di Wembley per sostenere gli azzurri. Al 15′ del primo tempo l’attaccante dell’Atalanta regala il vantaggio ai suoi con un destro da distanza ravvicinata. Nonostante la partita sembrasse in controllo, al 32′ Bellingham viene steso da Di Lorenzo in area di rigore e Harry Kane trasforma dal dischetto. Al rientro dagli spogliatoi non c’è storia: al 57′ Marcus Rashford buca Donnarumma e porta avanti i suoi; ci pensa poi ancora Harry Kane a chiudere i conti al minuto 77′, trovando le rete del definitivo 3-1. Una sconfitta che complica terribilmente la situazione dell’Italia, anche in virtù della contemporanea vittoria dell’Ucraina contro Malta. Ora la classifica del gruppo C recita: Inghilterra 16 punti (qualificata), Ucraina 13 punti e Italia 10 punti. L’ottava gara di qualificazione, la trasferta sul campo neutro di Leverkusen proprio contro l’Ucraina, sarà l’ultima chiamata per gli azzurri.

Non tutto da buttare per Spalletti

In una sfida che lascia l’amaro in bocca per il risultato e la conseguente situazione di classifica, ci sono comunque delle indicazioni positive per Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano, nonostante la sconfitta complichi enormemente il cammino verso la fase finale in Germania, riceve buone notizie da Gianluca Scamacca, che ha trovato un gol importante per il suo percorso. Oltre alla rete però la punta dell’Atalanta ha rappresentato, soprattutto nella prima frazione, una minaccia costante per Stones e Maguire. Rimane tuttavia un risultato negativo che complica davvero molto il futuro degli Azzurri e riduce le possibilità di qualificazione alle fasi finali del prossimo Europeo.