Inghilterra-Italia, problemi per la Rai: è successo in telecronaca

Problemi durante la trasmissione Rai nel primo tempo di Inghilterra-Italia: ecco cos’è successo in telecronaca

Fine primo tempo a Wembley tra Inghilterra ed Italia. Al vantaggio iniziale degli azzurri firmato da Scamacca ha risposto Harry Kane dal dischetto.

È stato un primo tempo ‘sofferto’ anche per i due telecronisti Rai, Rimedio e Di Gennaro. Verso la metà della prima frazione di gara, infatti, Alberto Rimedio ha lamentato problemi all’audio. Il giornalista in telecronaca si è rivolto ai tecnici dicendo: “Non sento niente, non sento niente”, continuando comunque il racconto della partita nonostante le difficoltà.

Inghilterra-Italia, problemi in telecronaca per la Rai: cos’è successo

“Mi dite se sono in onda? Non sento niente”, è il nuovo appello del telecronista ai tecnici Rai. Il malfunzionamento delle cuffie di Rimedio è stato successivamente risolto.

Dopo alcune prove su entrambi i telecronisti il commento è ripreso regolarmente. Un inconveniente di certo non piacevole per Rimedio e Di Gennaro, che hanno subito scatenato l’ironia (e non solo) dei tifosi sui canali social.