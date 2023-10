Il governo a sostegno dell’Inter: la mossa che fa felice Zhang

Notizie dalla Cina per l’Inter con il Governo che scende al fianco di Suning con un esborso di oltre mezzo miliardo

Il governo cinese scende in campo al fianco di Suning. L’azienda guidata da Zhang Jindong, proprietaria anche della maggioranza dell’Inter, è da qualche anno in difficoltà economiche ed ora incassa il sostegno concreto dello Stato cinese.

In particolare, come riportato dal sito ‘Caixin’, Citic Truste e China Huarong Asset Management, entrambe società sostenute dallo Stato, hanno preannunciato un importante investimento in Suning.com. In particolare nel prossimi dieci anni saranno investiti circa 650 milioni di euro, cifra importante che va ad aggiungersi all’aiutato statale che è arrivato ad appannaggio di Suning già nel 2021, quando un consorzio capitanato dal Governo della provincia di Jiangsu divenne il principale azionista.

Il nuovo aiuto servirà per sostenere gli investimenti nel parco logistico di Suning a Shaoxing, Hangzhou, Nanjing e Chengdu.

Inter, Oaktree fa causa a Suning

Ma non ci sarebbero soltanto buone notizie per Suning (e quindi l’Inter). Stando a quanto riportato sempre da ‘Caixin’, infatti, diversi creditori avrebbero intentato causa al gruppo cinese.

Tra questi ci sarebbe anche Oaktree Capital Management, il fondo al quale si è rivolto Zhang per la garanzia per un finanziamento da 275 milioni che scadrà nel prossimo maggio e dovrà essere restituito oppure rifinanziato.