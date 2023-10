Gol e personalità, così Scamacca si prende la 9 dell’Italia

L’attaccante romano ha realizzato la rete del momentaneo vantaggio degli Azzurri contro l’Inghilterra

I gol li ha sempre fatti fin dai tempi dell’Ascoli quando, a 20 anni, rubava la scena in Serie B per strapotere fisico e cinismo sotto porta. Quello di stasera a Wembley però vale molto di più.

Si perchè, nella nuova Italia di Luciano Spalletti, la parte mancante per completare il puzzle che sta costruendo l’allenatore toscano è il bomber. Il numero 9, quello che, quando si presenta anche solo un’occasione sotto porta è pronto a buttarla dentro. E Gianluca Scamacca stasera ha risposto presente, realizzando lo 0-1 iniziale che ha portato avanti gli azzurri. Un gol da uomo d’area di rigore, quello per cui la punta cresciuta nella Roma ha sempre brillato. Oltre alla rete però l’attaccante ha rappresentato una minaccia costante per la retroguardia inglese, creando più di qualche problema alla coppia formata da Stones e Maguire. In un periodo storico in cui l’Italia sembra faticare a trovare il suo bomber, la notte di Wembley potrebbe averne consegnato uno.

Scuola Gasperini: quanto può incidere per Scamacca

L’attaccante romano, trasferitosi all’Atalanta nell’ultima sessione di calciomercato, ha incrociato sulla sua strada un allenatore che sa lavorare sui diamanti grezzi e trasformarli in gioielli.

Gian Piero Gasperini può essere una guida fondamentale nell’esplosione definitiva di Gianluca Scamacca. L’allenatore della Dea infatti ha nel suo curriculum il merito di aver fatto rendere al meglio alcuni attaccanti nella storia recente del nostro campionato. Dai tempi del Genoa in cui fece scoprire alla Serie A quel fenomeno che era Diego Milito, alle più vicine stagioni con l’Atalanta in cui ha reso Duvan Zapata uno dei migliori attaccanti in circolazione. Un mix, quello che tra Gasperini e i bomber, che potrebbe avere risvolti positivi anche per la casella offensiva dell’Italia.