Fantacalcio, conviene vendere Ciro Immobile?

La Lazio rischia di perdere un giocatore importante come Ciro Immobile; una cessione che sarebbe pesante anche in ottica Fantacalcio

Il campionato della Lazio non è iniziato nel migliore dei modi; i biancocelesti hanno raccolto solamente dieci punti (tre vittorie, un pareggio e ben quattro sconfitte) mostrando una fragilità difensiva sconosciuta ad una squadra a cui, nello scorso anno, era veramente difficile fare gol. Nelle prime otto giornate sono dodici le reti incassate e, da questo punto di vista, bisogna trovare una soluzione.

I biancocelesti, dopo la vittoria contro l’Atalanta prima della sosta per le nazionali, vogliono cambiare passo e trovare la giusta continuità di risultati per risalire la classifica. Per farlo, però, hanno bisogno del miglior Immobile; il centravanti della nazionale ha saltato il match prima della pausa per un problema muscolare ma, in generale, questo avvio di stagione non è andato secondo le aspettative.

Tra Serie A e Champions League sono solamente due le reti realizzate dall’attaccante e questa media è ben lontana da quella a cui Immobile ci ha abituato; in casa del Sassuolo, il classe 1990 ci sarà ma potrebbe partire dalla panchina per evitare di correre rischi inutili ed averlo, al meglio, per la decisiva sfida contro il Feyenoord.

Sul futuro di Immobile, però, sembrano esserci dei dubbi; l’attaccante biancoceleste, nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, ha rifiutato delle offerte dall’Arabia che ha dimostrato di avere una disponibilità economica praticamente illimitata. Il campionato arabo potrebbe tornare alla carica del centravanti azzurro nel corso del prossimo mercato invernale e questo rischia di cambiare le carte in tavola.

Come abbiamo detto, dall’Arabia Saudita possono arrivare offerte fuori da ogni logica e, proprio per questo, l’eventuale offerta per Immobile potrebbe stravolgere lo scenario del campionato italiano. Bisogna, però, sottolineare come la Lazio non abbia nessuna intenzione di cedere il proprio centravanti; l’attaccante della nazionale è elemento imprescindibile all’interno del sistema di gioco di Sarri e, nonostante le difficoltà dell’avvio, troverà sicuramente il modo per tornare ad essere decisivo e trascinare (a suon di gol) la propria squadra.

Immobile al Fantacalcio: conviene venderlo o tenerlo?

E’ chiaro che queste voci su Immobile rischiano di riflettersi anche sul discorso fantacalcistico; il centravanti è uno dei più importanti all’interno di questo gioco considerando i bonus che può portare non tanto a livello di assist ma soprattutto dal punto di vista dei gol. Le reti dell’attaccante, infatti, possono trascinare i fantallenatori che hanno deciso di puntare su di lui nel corso dell’asta di inizio campionato.

Proprio per questo non consigliamo assolutamente di vendere Immobile; il mercato invernale è ancora lontano con la Lazio che si prepara ad affrontare una serie di partite decisamente importanti dove uno come il centravanti azzurro può essere fondamentale. A questo bisogna ripetere come la società biancoceleste è praticamente impossibile che si priverà, nel bel mezzo della stagione, di un giocatore come Immobile. I fantallenatori, dunque, devono tenersi un centravanti che ha solamente bisogno di superare questo momento per tornare quell’attaccante in grado di segnare praticamente ogni partita e regalare grandi soddisfazioni ai suoi tifosi.