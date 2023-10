DIRETTA Qualificazioni Euro 2024, Inghilterra-Italia | Le formazioni Ufficiali LIVE

L’attesa è finita: per le qualificazioni agli Europei del 2024, l’Italia di Luciano Spalletti affronta l’Inghilterra

Dopo la rotonda vittoria ottenuta contro la Nazionale di Malta guidata da Michele Marcolini, 4-0 il risultato finale, l’Italia vola a Londra per affrontare l’Inghilterra nella sesta giornata del gruppo C per le qualificazioni agli Europei del 2024.

Gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Luciano Spalletti in panchina, devono difendere il titolo conquistato, proprio contro gli avversari di oggi, nell’estate del 2021 e cercano un risultato positivo per tenere a distanza l’Ucraina, attualmente a quota 10 punti come la Nazionale italiana, e poi giocarsi la qualificazione nelle ultime partite del girone. Di contro, agli inglesi del commissario tecnico Gareth Southgate basterebbe anche un pareggio, ma le parole delle vigilia fanno presagire un impegno massimo per raggiungere la vittoria e vendicare, in qualche modo, la sconfitta patita nella finale di Euro 2020. Calciomercato.it vi offre la cronaca del ‘Wembley Stadium’ di Londra.

FORMAZIONI UFFICIALI INGHILTERRA-ITALIA

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Phillips, Rice; Foden, Bellingham, Rashford; Kane. CT. Southgate

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, El Shaarawy. CT. Spalletti

ARBITRO: Clement Turpin (Francia)

CLASSIFICA GRUPPO C: Inghilterra* 13 punti; Italia* e Ucraina 10; Macedonia del Nord 7; Malta 0

*una partita in meno