Vanja Milinkovic-Savic, numeri e curiosità sul portiere del Torino

Vanja Milinkovic-Savic è un portiere serbo che si sta facendo notare in positivo nella Serie A. Scelta affidabile al Fantacalcio?

Classe 1997 e in forza al Torino dal 2020 dopo essere arrivato in Italia dallo Standard Liegi, Vanja Milinkovic-Savic è l’estremo difensore del Torino e della nazionale serba. Come in molti già sapranno, il giocatore è il fratello di Sergej, di ruolo centrocampista.

Vanja si fa notare per il fisico e l’altezza, ma tra i pali spicca anche e soprattutto per il senso della posizione, l’abilità nelle parate e la personalità. Sicuramente può definirsi una garanzia per la difesa granata, anche se nell’ultima gara – il derby contro la Juve -si è reso protagonista di una prestazione decisamente sottotono.

Ma le potenzialità non sono in discussione: finora è stato schierato in tutte e otto le partite di questo inizio di campionato di Serie A, e questo dimostra la fiducia riposta in lui da mister Juric. Di seguito una sintetica scheda su di lui ne evidenzierà numeri e statistiche in questo inizio di stagione, cercando di schiarire le idee agli appassionati di Fantacalcio. I dettagli.

Come ha giocato Vanja Milinkovic-Savic nell’ultima gara contro la Juve

L’ottava giornata di campionato non ha regalato gioie al club granata: il derby è infatti terminato con una sconfitta per due reti a zero, e tra i principali responsabili dell’esito finale c’è proprio il portiere serbo. L’atleta infatti è sembrato molto meno lucido che nelle altre sette gare di campionato 2023/2024.

L’ultima gara ha infatti portato un Fantavoto pari a 2, e non soltanto per il paio di gol incassati, quanto piuttosto per la prestazione complessiva di Vanja Milinkovic-Savic. Poco attento e non in grado di infondere fiducia al reparto difensivo come invece spesso in passato, il serbo ha avuto il demerito di uscire due volte a vuoto, in occasione dei due gol incassati. Un ulteriore svarione poteva costargli la terza realizzazione bianconera, ma Gatti lo ha di fatto graziato non andando a segno.

Di fatto però è stata l’intera difesa del Torino a traballare ed, anzi, Tameze e Schuurs tra gli altri non hanno affatto brillato nella retroguardia granata.

Vanja Milinkovic-Savic, i voti al Fantacalcio

L’ultima gara stona con quanto di buono fatto finora. Vanja Milinkovic-Savic, con 9 gol subiti in otto gare, quando ha tenuto inviolata la porta ha sempre preso la sufficienza ed anche un 6,5, alla prima giornata contro il Cagliari. I risultati negativi riguardano le partite in cui ha subito almeno un gol e spicca, tra le altre, la valutazione al Fantacalcio pari ad 1 ottenuta alla seconda giornata di campionato, quando contro il Milan ha subito quattro reti e non è stato affatto perfetto tra i pali.

Nel complesso Vanja Milinkovic-Savic resta un elemento su cui l’allenatore Juric conta comunque. L’ultima gara però ne ha evidenziato qualche lacuna nei momenti chiave del match. Le due uscite a vuoto hanno pesato sul risultato finale e, pur essendo un estremo difensore con indubbie doti, gli capita talvolta di imbattersi in gare sottotono. I voti dei maggiori quotidiani, in riferimento al derby, gli hanno portato solo un 4, quando nelle precedenti gare – anche quando ha incassato gol – ha (quasi) sempre preso la sufficienza.

Al Fantacalcio, dicevamo, le cose sono andate diversamente e, su otto gare disputate, sono arrivati tre 6, un 6,5, un 1, un 5, un 4 e un 2 nel derby.

Vanja Milinkovic-Savic come ha commentato su Instagram

Il portiere serbo in forza al Torino, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove commenta le partite della propria squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Ebbene, in riferimento all’ultima gara con la Juventus il portiere ha preferito non postare nulla, aspettando tempi migliori per celebrare una vittoria o una sua bella prestazione. L’ultimo contenuto pubblicato risale infatti al 4 ottobre scorso, in cui Milinkovic-Savic appare in allenamento e commenta con un ‘Like a boss’ un suo bel gesto tecnico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JUSTUSGOALKEEPERS (@justusgoalkeepers)

Vanja Milinkovic-Savic nella probabile formazione della partita Torino – Inter

Nella nona giornata di campionato e tra le mura amiche, i granata se la vedranno con i nerazzurri in buon stato di forma in questo campionato e assai pericolosi, grazie al goleador Lautaro Martinez e ad un gruppo ben assortito in quanto a piedi buoni, fisicità e corsa.

Ebbene probabilmente – tranne imprevisti o aggiornamenti dell’ultimo momento – il coach Juric schiererà un 3-4-1-2 con questi uomini a formarlo: Vanja Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno/Tameze, Rodriguez; Bellanova, Ricci/Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata.

Come si può notare, Vanja Milinkovic-Savic è dunque confermato tra i pali nonostante la prestazione negativa nel derby contro la Juventus. Piuttosto sono altri giocatori i protagonisti di alcuni ballottaggi nella formazione del Torino. Juric continua a puntare sul portiere serbo, anche perché il suo inizio di stagione è stato comunque buono e l’unico vero neo è proprio la gara contro i bianconeri.

Vanja Milinkovic-Savic nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Il portiere serbo – dicevamo – si è finora reso protagonista di prestazioni tutto sommato sufficienti, a parte il passo falso del derby. Le statistiche sintetiche ed aggiornate lo evidenziano, ecco i numeri:

Partite a voto: otto;

Gol subiti: nove (uno in casa e otto in trasferta);

Assist: zero;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Autoreti: zero;

Rigori parati: zero;

Fantamedia: 4,56.

Vanja Milinkovic-Savic è un giocatore affidabile al Fantacalcio?

Il serbo, fratello del più noto Sergej che ora ha firmato un ricco contratto ed è entrato anche lui nell’ambiente del calcio arabo, si distingue – dicevamo – per la stazza e la statura. Senso di posizione, carisma, abilità nel leggere le traiettorie, lancio potente ne caratterizzano il profilo, ma forse non tutti sanno che Vanja Milinkovic-Savic è anche un buon tiratore di calci di punizione e rigori, oltre che abile nelle uscite fuori dai pali.

Sa usare tutti e due i piedi e si mostra propenso nel costruire il gioco partendo dal basso, con intelligenti filtranti a smarcare i compagni di squadra. Essendo molto alto ha una eccellente estensione, che gli consente di compensare la scarsa agilità dovuta appunto alla stazza.

La sua affidabilità nel complesso è fuori discussione e per chi non cerca un investimento molto oneroso al Fantacalcio, Vanja Milinkovic-Savic resta un’ottima alternativa. Nella scorsa stagione di Serie A è stato in campo in tutti i match, con anche 10 clean sheet.

Non è un calciatore che colleziona insufficienze, pur essendo un portiere e dunque più esposto: nella stagione 2022/2023 la media voto delle valutazioni dei quotidiani è stata sufficiente e nel suo rendimento ci sono stati soltanto due 5 e sei 5.5. Chi opta per il serbo, dunque, molto probabilmente non sbaglierà.