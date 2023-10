Niente accordo sui diritti tv: Serie A spaccata | VIDEO CM.IT

Chiusa l’Assemblea per discutere sugli accordi di esclusività delle trasmissioni televisive del campionato, possibile verdetto slittato di un’altra settimana

Tutto rimandato al prossimo lunedì. L’Assemblea di Lega Serie A, per i diritti tv per il prossimo quinquennio, si è conclusa con un nulla di fatto.

L’offerta più alta, secondo quanto filtra dagli uffici di via Rossellini, è stata presentata da Sky e DAZN, ma è stata giudicata non sufficiente.

Bisognerà, dunque, aspettare la prossima assemblea, che sara lunedì 23 ottobre, per capire se arriverà la fumata bianca.

All’interno della Lega, c’è una spaccatura, con molti club, come Salernitana, che spingono per la creazione del canale della Lega: “Spingo per il canale di Lega, penso sia un atto di grande coraggio, che guarda al futuro – afferma il numero uno del club campano, Iervolino, ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui quelli di Calciomercato.it, a margine dell’assemblea -. La migliore offerta ricevuta, quella di Sky e DAZN, è comunque bassa. Lunedì prossimo decideremo, ma io personalmente sono contrario. L’assemblea è spaccata, ma non c’è una divisione tra grandi e piccoli, ma c’è chi ha coraggio di cambiare e chi no. Mi sembra che noi della Salernitana, la Fiorentina e il Napoli abbiamo espresso chiaramente di essere per il canale”.

Verdetto sospeso sui diritti tv, offerte da Sky e DAZN

Ci saranno dunque incontri tecnici per tutta la settimana tra le parti per cercare di capire se si riuscirà a trovare un accordo in vista dell’assemblea di lunedì prossimo. Al momento, come detto, l’offerta migliore è quella di Sky e DAZN.