Napoli, rebus rinnovi: anche Zielinski tra i sei casi irrisolti da De Laurentiis | CM.IT

Sei situazioni in bilico in casa Napoli: Kvaratskhelia, il caso Osimhen e il rebus sul rinnovo di Zielinski. Ecco tutti gli scenari.

La stagione del Napoli è cominciata tra mille dubbi, perplessità, incognite irrisolte. Tutto è iniziato nel ritiro in Trentino con l’affare Osimhen: un rinnovo che sembrava essere solo formalità, vista l’assidua presenza dell’agente. E alla fine, questa firma non è mai arrivata.

Il presidente, dopo la sfida contro il Real Madrid, ha rassicurato tutti sul prolungamento dell’attaccante nigeriano: “Non c’è nessun problema. Nel Napoli sono sempre tutti contenti“. In realtà, il malumore circonda l’ambiente azzurro. Sono scoppiati diversi casi in queste settimane, a partire dalle proteste dei calciatori nei confronti delle scelte tattiche di Garcia (le lamentele per le sostituzioni), alla messa in discussione del tecnico francese, fino alla tensione tra l’agente di Mario Rui e lo stesso allenatore. Per non parlare dei rinnovi.

Osimhen non è il solo a non aver ancora prolungato. Si è discusso molto anche del rinnovo di Kvaratskhelia, a tal punto che la SSC Napoli il 5 settembre scorso diramò una nota ufficiale in merito: “Si tratta di cazzate. Nessuno del club ha mai parlato del possibile rinnovo di Kvaratskhelia (il cui contratto scade tra 4 anni)”. Però, chi circonda il georgiano vorrebbe che il suo stipendio fosse adeguato, dato che attualmente è uno dei titolari meno pagati di tutta la rosa. Tiene banco, però, anche la situazione riguardante Zielinski, in scadenza a giugno 2024.

Il rifiuto al maxi stipendio e lo stallo: tutto sul caso Zielinski

Il centrocampista polacco è stato ad un passo dall’addio al Napoli quest’estate. Tra fine luglio e inizio agosto l’Al Ahli era intenzionato ad acquistare Piotr Zielinski, in scadenza di contratto, per una somma che avrebbe raggiunto i 35 milioni di euro.

L’affare si è arenato. Zielinski ha ribadito alla società la volontà di restare in Serie A: troppo legato alla città. Non è stato facile dire di no a 50 milioni in tre anni (questa l’offerta degli arabi al calciatore). A dire la verità, stando alle prestazioni, Piotr sta dimostrando attaccamento alla maglia e una forma smagliante. E’ uno dei calciatori su cui il Napoli di Garcia sta facendo più affidamento, nonostante tutte le difficoltà.

E chiaramente, dopo il rifiuto al calcio arabo, si è parlato anche del rinnovo del contratto. De Laurentiis non vorrebbe perdere il calciatore a zero, il quale però dovrebbe accettare un prolungamento al ribasso a 2,5 milioni di euro a stagione. L’accordo, in linea di massima, sarebbe stato anche raggiunto. Tuttavia, manca la fumata bianca e la trattativa è arrivata ad una fase di stallo.

Napoli, altri calciatori in scadenza

Zielinski non è il solo ad aver il contratto con scadenza fissata a giugno 2024. Nella rosa di Garcia figurano anche Diego Demme, che negli ultimi giorni di mercato è stato ad un passo dal trasferimento in Turchia, poi saltato.

Demme è rimasto in rosa, ma praticamente inutilizzato. E resta oggetto misterioso della formazione azzurra. A gennaio un’altra occasione per cederlo e non perderlo a parametro zero.

Hubert Idasiak compone il quartetto dei portieri del Napoli, ma a fine stagione lascerà il club da parametro zero. Difficile per lui prevedere un rinnovo, quando può avere la possibilità di giocare altrove. D’altronde ha solo 21 anni.

Infine, da contratto anche Alex Meret terminerebbe la sua esperienza in azzurro nel 2024, tuttavia il Napoli avrà l’opzione per prolungare di un altro anno le prestazioni del portiere della Nazionale. Senza alcun dubbio, il club eserciterà l’opzione fino al 2025 e deciderà assieme al calciatore la miglior soluzione per il proseguo della sua carriera.