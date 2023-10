“Ha inventato tutto”: caos Napoli, Rudi Garcia ancora sotto attacco

Rudi Garcia al centro del ciclone in casa Napoli. Dal possibile esonero ai casi aperti contro alcuni big azzurri: nuovo attacco all’allenatore

Mario Giuffredi è tornato a parlare ai microfoni di ‘TV Play’, replicando alle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Rudi Garcia sul caso Mario Rui.

“Garcia ha inventato tutto nelle sue dichiarazioni, parlando del rapporto tra me e Mario Rui. Mi spiego. Primo: ha sbagliato totalmente a coinvolgere il calciatore. Mario Rui andava tenuto fuori”, ha dichiarato l’agente del terzino portoghese.

“Se Garcia ha voluto esporre il giocatore come ha fatto, doveva portarlo in conferenza e far dire a lui quanto ha esposto sul nostro rapporto, senza inventare nulla di sana pianta. Io non ho mai visto un allenatore provare a metter contro il suo assistito al suo agente. Ha commesso un grave errore: Mario Rui è uno dei miei primi giocatori, lo seguo da 13 anni, fa parte della mia famiglia personale”.

Napoli, Giuffredi contro Rudi Garcia: “Nessuna rottura con Mario Rui”

Smentito l’allenatore anche sul rapporto col giocatore: “È più facile che io e Mario Rui cambiamo moglie più che si incrini il nostro rapporto. Questo per certificare la solidità umana e professionale del nostro rapporto“.

“Anche al ragazzo ha dato enorme fastidio immaginare che si possa esser messo contro il suo agente”, ha tuonato Giuffredi. Infine, sul possibile confronto con Rudi Garcia: “Non mi interessa parlare con Garcia. La vicenda finisce qua. Spero di esser stato chiaro e di aver specificato come Garcia ha montato il caso. Lui deve fare il suo lavoro ed io faccio il mio. Ribadisco: non voglio nessun confronto”.