Lazio, il responso su Immobile: la decisione per il Sassuolo

Immobile si è sottoposto alla risonanza magnetica; ecco il responso e la decisione della Lazio per la trasferta in casa del Sassuolo

L’inizio di stagione della Lazio non è stato dei migliori; i biancocelesti, dopo otto giornate, hanno raccolto tre vittorie, un pareggio e ben quattro sconfitte. In classifica occupano il tredicesimo posto con dieci punti; il successo contro l’Atalanta, prima della sosta per le nazionali, potrebbe rappresentare la svolta all’interno del campionato dei ragazzi di Sarri. Ora l’obiettivo è quello di trovare la continuità di risultati a partire dal match, in programma il ventuno ottobre, in casa del Sassuolo.

Partita che si preannuncia molto bella considerando la capacità offensiva delle due squadre. Dal punto di vista offensivo la Lazio vuole ritrovare Immobile; il centravanti azzurro, fino a questo momento, ha realizzato solamente due gol in campionato e ha saltato la partita contro l’Atalanta e la convocazione in nazionale per le sfide contro Malta e Inghilterra, decisive in ottica qualificazione europea.

Sicuramente non l’avvio di stagione che sogna l’attaccante azzurro ma Immobile ha le capacità per tornare ad essere assoluto protagonista e trascinare la sua Lazio a suon di gol. Oggi è stata una giornata molto importante per il classe 1990 che si sottoponeva alla risonanza magnetica per il problema al flessore della coscia destra.

Immobile, esito negativo: con il Sassuolo ci sarà

Sarri, la Lazio e i tifoso biancocelesti possono tirare un sospiro di sollievo; Immobile si è sottoposto alla risonanza magnetica per il problema al flessore e l’esito è stato negativo. Il centravanti ha smaltito l’infortunio ed è pienamente recuperato; una notizia molto importante per i biancocelesti considerando l’importanza del centravanti della nazionale all’interno del sistema di gioco di Sarri.

Immobile non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi dal punto di vista realizzativo ma, a partire dalla prossima partita, vuole mettersi alle spalle le difficoltà di questa prima parte e tornare a fare quello che gli riesce meglio, gol. Ora sta allo staff medico decidere come utilizzare Immobile; in casa del Sassuolo ci sarà (la convocazione non è mai stata in dubbio) ma potrebbe partire dalla panchina per dare spazio a Castellanos in modo da tornare, dal primo minuto, in Champions League.

Dopo la sosta, per la Lazio inizierà un tour de force importante tra campionato ed Europa; sfide determinante sia in Serie A sia in ottica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Sarri ha bisogno di tutti per ottenere risultati importanti a partire da Immobile, centravanti fondamentale all’interno del sistema di gioco dei biancocelesti.