Caso Immobile, arriva l’annuncio definitivo

Dopo le dichiarazioni di Ciro Immobile sul suo futuro alla Lazio nell’intervista di ieri, altro annuncio che fa chiarezza sull’attaccante

Senza Ciro Immobile, la Nazionale ha battuto per 4-0 Malta e si prepara a sfidare l’Inghilterra. E’ un momento particolare per l’attaccante, finito ai margini nelle ultime partite anche nella Lazio, con tensioni che rischiano di esplodere.

Lo stesso Immobile, ieri, ha rilasciato una intervista in cui ha paventato il possibile addio alla Lazio. Il giocatore si è detto ‘ferito’ dalle critiche ricevute da una ‘minoranza’ di tifosi, ma non ha nascosto di avere più dubbi rispetto al passato, di ripensare all’offerta ricevuta dall’Arabia e non soltanto.

Prova a sgonfiare il caso il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, che intervistato a sua volta dal ‘Corriere dello Sport’ ha spiegato: “Ciro ha un ottimo rapporto con la società, con la squadra e con l’allenatore, per quanto ci riguarda, dunque non si pone alcun tipo di problema. Nell’intervista che ha rilasciato non vedo niente di strano, ha usato un gergo calcistico che ci sta tutto. Vogliamo scrivere altre pagine di storia della Lazio insieme a lui, come abbiamo fatto in questi anni e diamo il massimo supporto a tutti i nostri giocatori, compreso il capitano”. Vedremo se basterà a riportare il sereno in casa biancoceleste.