Juventus, scambio a gennaio ma cambia la contropartita

La Juventus deve procurarsi almeno un centrocampista a gennaio: obiettivo caldo con la possibilità di un acquisto tramite uno scambio

La Juventus deve provare, al ritorno in campo dopo la pausa, a capitalizzare quello che è stato un buon inizio di stagione perlomeno dal punto di vista dei risultati. Bianconeri al terzo posto, in piena zona Champions e che contro il Milan potrebbero anche tentare di legittimare ambizioni di altro livello.

L’ingresso tra le prime quattro per la squadra di Allegri, lo sappiamo, è obiettivo minimo ed essenziale per programmare il futuro. Dal ritorno nell’Europa che conta per la prossima stagione si potrebbero mettere le basi per riproporsi ad altissimi livelli. Sul mercato di gennaio, certamente, il club dovrà fare il possibile per procurarsi rinforzi ideali per raggiungere l’obiettivo. Una necessità che emerge soprattutto a centrocampo, dove le assenze forzate di Pogba e Fagioli complicheranno non poco le cose nelle prossime settimane.

C’è un nome in particolare che resta di attualità per la mediana della Juventus e i bianconeri starebbero mettendo a punto un piano per mettere le mani su di lui.

Juventus, assalto a Khephren Thuram: la nuova carta vincente per i bianconeri

Khephren Thuram è nel mirino di Giuntoli già da tempo, le sue caratteristiche lo rendono il centrocampista ideale per la Juventus. Ma la concorrenza non manca e il Nizza continua a sparare alto.

Per ovviare alle richieste elevate dei francesi, secondo ‘Tuttosport’, il club bianconero vorrebbe inserire nella trattativa Iling Jr. L’esterno piace molto al Nizza e potrebbe essere ‘dirottato’ su questa trattativa, dopo essere stato proposto, inutilmente, al Sassuolo per trovare una intesa per il trasferimento di Berardi.