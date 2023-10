Infortunio Osimhen, oggi la diagnosi sull’infortunio: quante partite salta

Infortunio Osimhen, apprensione in casa Napoli: oggi gli esami per capire le condizioni del nigeriano e la durata dello stop

Inizia una settimana delicata per il Napoli campione d’Italia, reduce da un avvio di stagione complicato e con la posizione del tecnico Rudi Garcia in bilico. Azzurri lontani sette punti dalla vetta e che devono provare a rialzarsi, ma preoccupano le condizioni di Victor Osimhen dopo i problemi fisici accusati con la sua nazionale.

Come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it, Osimhen si sottoporrà oggi agli esami medici per capire la effettiva portata dell’infortunio. Da capire se oltre al bicipite femorale destro, dove il giocatore avvertiva un lieve dolore, sia interessato anche il tendine del ginocchio destro. Dopo i risultati odierni, che verranno fuori da esami approfonditi, necessari visto il pregresso degli infortuni spesso patiti in nazionale dal bomber, ne sapremo di più. Quello che appare probabile, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è che anche nella migliore delle ipotesi Osimhen dovrebbe saltare la sfida di sabato contro il Verona, nel tentativo di averlo a disposizione per le successive gare contro Union Berlino e Milan. Un trittico fondamentale per la stagione azzurra e anche per il futuro di Rudi Garcia.