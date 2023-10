Il ct è assente: arriva l’annuncio sul sito!

Situazione per nulla semplice quella che sta vivendo la nazionale a cui serve un tecnico con il casting ancora aperto

I campionati sono in pausa per lasciare spazio alla sosta per le nazionali; pausa importante per l’Italia. Gli azzurri, nonostante quanto sta succedendo con il caos calcioscommesse, deve cercare di fare più punti possibili in modo da avvicinarsi ai prossimi Europei. Dopo il successo contro Malta, per quattro a zero, i ragazzi di Spalletti stanno preparando la delicata partita in casa dell’Inghilterra. L’Italia, come detto, sta vivendo una situazione complessa soprattutto a livello extracalcistico; per quanto riguarda il discorso relativo al campo troviamo un’altra nazionale in un momento ben peggiore.

Stiamo parlando del Costarica, una nazionale che non evoca bellissimi ricordi agli azzurri; nel Mondiale del 2014, i ragazzi di Prandelli affrontavano proprio Los Ticos nella seconda giornate del girone. Una partita piuttosto negativa con Balotelli e compagni usciti sconfitti per uno a zero; passo falso che, complice l’uno a zero subito contro l’Uruguay, ha eliminato gli azzurri dopo la fase a gironi.

Attualmente Costarica sta vivendo una situazione completamente diversa; la nazionale, dopo la sconfitta contro il Messico nei quarti di finale dell’ultima Gold Cup, ha deciso di cambiare allenatore sollevando dall’incarico Luis Suarez. Da quel momento non è ancora stato trovato un tecnico che possa andare a guidare la nazionale per i prossimi impegni.

Costa Rica, manca l’allenatore: ci si affida ad un sito

Una situazione, dunque, complicata per Costa Rica; al momento è Claudio Vivas, il direttore delle selezioni, a sedersi sulla panchina ma lo possiamo considerare come un traghettatore. Serve un tecnico e, considerando lo stallo nel riuscire a trovare l’allenatore, la Federazione ha deciso di ricorrere ad un metodo sicuramente diverso affidandosi al portale FutbolJobs che si occupa proprio nell’andare a cercare lavoro all’interno del mondo del calcio.

Offerta in cui viene specificato il ruolo, il compenso (si parla di cinquantamila dollari al mese) e si sottolinea anche come lo staff tecnico verrà scelto dalla Federazione. A questo non possiamo non aggiungere un particolare: nella proposta di assunzione, infatti, non viene specificato il nome della nazionale ma stando a quanto riportato da AS si tratterebbe proprio di Costarica.

Situazione a dir poco incredibile quella che sta vivendo la nazionale centroamericana a cui manca un tecnico; la ricerca tramite il portale sottolinea come anche nel mondo del calcio ci si sta adeguando, sempre di più, al mondo dei social con la speranza di risolvere un problema non da poco.