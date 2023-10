Bonaventura-Berard-Frattesi, perle d’autore: l’Italia liquida Malta 4-0

L’Italia di Luciano Spalletti si impone per 4-0 su Malta grazie alle reti di Bonaventura, Berardi (doppietta) e Frattesi

Dopo un inizio soft, l’Italia cresce alla distanza e chiude la pratica Malta già a ridosso dell’ora di gioco. A decidere la sfida del ‘San Nicola’, vinta meritatamente dagli Azzurri per 4-0, sono stati i gol di Bonaventura e la doppietta d’autore messa a segno da Domenico Berardi. Nel finale arrotonda il passivo Frattesi.

Come anticipato, l’Italia parte con il freno a mano tirato. Pigra e inizialmente asettica, la manovra degli Azzurri fa il solletico a Malta, la cui retroguardia è punita da un vero e proprio gioiello di Bonaventura. Il centrocampista della Fiorentina timbra il cartellino marcatori con una vera e propria perla, con un tiro a giro precisissimo. Pur non alzando in maniera forsennata i ritmi, la compagine di Spalletti trova il raddoppio poco prima dell’intervallo con un altro bel gol, questa volta siglato da Berardi. L’attaccante del Sassuolo è bravo a trovare spazio dalla sua ‘mattonella’, pescando un jolly assolutamente imparabile.

La seconda frazione di gioco è pura accademia per Barella e compagni, con Berardi che si mette nuovamente in proprio, trovando la via del gol con un bel destro dal cuore dell’area di rigore. A sigillare l’incontro, poi, arriva anche la firma di Frattesi. L’attenzione degli Azzurri può ora rivolgersi alla sfida decisiva di Wembley contro l’Inghilterra.