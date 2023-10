Falcone, numeri e statistiche del portiere del Lecce di D’Aversa

Falcone è una delle garanzie del Lecce ed anche quest’anno sta mostrando numeri per ripetersi. Scelta azzeccata al Fantacalcio?

Arrivato dalla Sampdoria, il portiere romano classe 1995 Wladimiro Falcone vuole confermarsi anche quest’anno come un punto di riferimento dell’undici del Lecce. Finora non ha mai mancato una partita: lo scorso anno infatti ha giocato 38 partite su 38 ed anche quest’anno è stato sempre presente, dimostrando – tra le altre doti – una forma fisica invidiabile e una scarsa propensione agli infortuni.

Falcone è un portiere con ottimi fondamentali, e in particolare spicca nei riflessi tra i pali. Di alta statura e di fisico imponente, è anche abbastanza agile tanto che tra le sue specialità ci sono anche le parate nei calci di rigore.

Un portiere rispetto ad altri poco conosciuto ma di valore, e che finora si sta comportando piuttosto bene nel club pugliese. Quali sono i suoi voti al Fantacalcio? Com’è andata l’ultima gara di campionato? Sarà confermato anche nella nona giornata oppure no? A queste domande risponderà la nostra sintetica scheda su di lui, con tutte le informazioni utili a chi gioca al celebre gioco del Fantacalcio. I dettagli.

Come ha giocato Falcone nell’ultima gara contro il Sassuolo?

L’ottava giornata di campionato ha visto il Lecce impattare 1-1 contro il Sassuolo. Tra le mura amiche diversi giocatori del Lecce hanno fatto una prestazione sufficiente, e il portiere Falcone è stato tra questi: se nelle valutazioni dei maggiori quotidiani sportivi il romano ha ottenuto la sufficienza, tuttavia un 5 è arrivato al Fantavoto. Falcone ha pagato per il gol subito da Berardi.

Ma di fatto della sua gara non c’è molto da ricordare: il Sassuolo ha sostanzialmente tirato in porta una sola volta, appunto con il rigore centrale di Berardi sul quale il portiere non è stato in grado di intuire la direzione.

Poi Falcone è quasi ai limiti del senza voto, e questo per merito della sua difesa e per la scarsa precisione degli attaccanti del Sassuolo. Non è stato quasi mai chiamato in causa neanche con i cross avversari, che sono stati pochi. Solo una volta è uscito alto, un compito che gli riesce abbastanza bene – specialmente se gli avversari, come questa volta, non premono in modo continuativo nella sua metà campo. Ecco perché il 5 al Fantavoto non rispecchia completamente il suo andamento in partita.

Falcone, i voti al Fantacalcio

Come si sa, le valutazioni di un portiere al Fantacalcio sono spesso soggette ad oscillazioni e non sempre rispettano i voti dei maggiori quotidiani. Dell’inizio di campionato di Falcone c’è da notare che ha preso gol in 6 gare su 8, ma solo in metà delle partite è sceso sotto la sufficienza: nella seconda giornata contro la Fiorentina è arrivato un 4 al Fantavoto con due gol subiti, alla sesta contro la Juve un 5 con un gol subito, alla settima contro il Napoli un 2 con ben quattro gol subiti, a cui poi è seguita la prestazione sotto la sufficienza contro il Sassuolo.

Nelle altre gare sono arrivati tre 6 e un 6,5, sua miglior prestazione finora (in casa alla terza giornata di campionato contro la Salernitana).

Complessivamente Wladimiro Falcone si sta ben comportando, nonostante qualche passo falso nella difesa del Lecce, che non sempre garantisce imperforabilità.

Come Falcone ha commentato su Instagram

Il portierone in forza al Lecce, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove commenta le partite della propria squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Ebbene, in riferimento all’ultima gara contro il Sassuolo, Wladimiro Falcone non ha postato nulla e, in generale, non si è mostrato – almeno negli ultimi tempi – particolarmente attivo sul celebre social network. Il suo ultimo post risale infatti al 18 settembre, in cui con un messaggio indica la determinazione sua e della squadra a non mollare. Il riferimento è alla gara contro il Monza, terminata con il risultato di 1-1 e una buona prestazione dell’estremo difensore originario di Roma.

Tuttavia siamo certi che in caso di nuovi soddisfacenti risultati del Lecce o in caso di una sua super prestazione, Falcone potrà pubblicare un post ad hoc, con cui condividere la gioia con i tifosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wladimiro Falcone (@wladimirofalcone)

Falcone nella probabile formazione della partita Udinese – Lecce

Per Falcone un inizio di campionato che lo conferma elemento quasi inamovibile della difesa leccese. I gol sono arrivati, ma più per demerito di alcuni compagni di squadra che per sue prestazioni sottotono. Il 23 ottobre, al ritorno alle gare di campionato dopo gli impegni della nazionale che, in un fondamentale doppio impegno di qualificazione agli Europei giocherà contro Malta e Inghilterra, il Lecce sarà di nuovo in campo sfidando l’Udinese.

I friulani hanno bisogno di punti in un inizio di campionato per loro difficile ma, dall’altra sponda, i pugliesi saranno chiamati a confermarsi tra le sorprese di questo inizio di stagione. In particolare, sono nuovamente attesi a prestazioni convincenti gli elementi del tridente d’attacco.

Il tecnico D’Aversa, a meno di imprevisti o incidenti dell’ultima ora, potrebbe mandare in campo la seguente formazione (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo/Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

Falcone nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Le statistiche non riassumono mai del tutto il rendimento di un calciatore nei 90 minuti, però aiutano a dare una valutazione generale delle potenzialità e delle prestazioni. Su Wladimiro Falcone non ci sono particolari dubbi, restando una garanzia di un club con ambizioni di ben figurare nel campionato di A stagione 2023/2024.

Vediamo allora di seguito i principali numeri del rendimento di Wladimiro Falcone in questo inizio di campionato:

Partite a voto: otto;

Gol subiti: dieci (sei in casa e quattro in trasferta);

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Rigori parati: zero;

Autoreti: zero;

Fantamedia: 5,06.

Da notare che finora il dato della Fantamedia appare praticamente in linea con quello della passata stagione, al termine delle 38 giornate di A. Infatti Falcone ottenne un 5,09 finale.

Falcone è una scelta affidabile al Fantacalcio?

Wladimiro Falcone è uno degli esempi della qualità della scuola portieri italiana. Grandi riflessi e bravissimo tra i pali, il carattere non gli manca anche nelle gare più difficili. Anche in fase di impostazione sa dare sicurezza alla squadra, con passaggi lunghi e precisi che, talvolta, sono diretti agli attaccanti pronti a sfruttare palloni lanciati nella metà campo avversaria.

Alla domanda sulla sua affidabilità, la risposta non può che essere positiva. Titolare senza saltare una partita nella scorsa stagione, anche in questa si sta rivelando intoccabile. Anzi al Fantacalcio nell’ultima annata si è rivelato uno degli estremi difensori più interessanti. Da notare che il dato della Fantamedia finale, pari a 5,09, è elevato se si tiene conto dei 46 gol subiti. Da ciò si deduce che quando non subisce gol, Falcone è molto spesso all’altezza della situazione.

Anzi Falcone può essere definito come uno degli autori della salvezza leccese nella passata stagione e, anche in questa, il romano saprà probabilmente confermarsi. L’ideale è forse sceglierlo, affiancandolo ad altri due di livello fantacalcistico analogo o anche un po’ più alto, magari in rosa in un club blasonato. Ma sull’affidabilità della scelta – ribadiamo – non ci sono particolari dubbi.